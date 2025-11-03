Dpto. Uruguay: Automóvil fue totalmente consumido por las llamas esta mañana

Un automóvil Volkswagen Country se incendió en la Ruta Provincial 20, a la altura del kilómetro 101, este lunes por la mañana. Según se pudo saber, el siniestro se registró pasadas las 9:30 horas, a poco más de 800 metros al sur del acceso a Líbaros.

Por causas que se investigan, el fuego se propagó rápidamente y el rodado terminó completamente destruido por las llamas.

Afortunadamente, el único ocupante del vehículo, un vecino de la zona rural que instantes antes había salido de su vivienda —ubicada a unos 100 metros del lugar—, no sufrió heridas.

Cabe destacar la rápida intervención de trabajadores rurales de un establecimiento cercano, quienes acudieron de inmediato y lograron extinguir las llamas antes de la llegada de los equipos de emergencia.

En el lugar trabajaron personal policial, encabezado por el Suboficial Principal Sánchez, y Bomberos Voluntarios de Líbaros, quienes controlaron el foco ígneo y aseguraron la zona. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.

Crédito: FM Riel Basavilbaso

