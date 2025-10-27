Desde la Jefatura Departamental Uruguay se destaca la normalidad en las Elecciones Legislativas 2025

El Comando Superior de la Jefatura Departamental Uruguay comunica a los medios que el desarrollo del Acto de las Elecciones Legislativas del pasado domingo 26 de octubre de 2025 transcurrió con total normalidad en toda la jurisdicción.

El dispositivo de seguridad se implementó con éxito, registrándose solo dos incidentes puntuales, los cuales fueron resueltos de manera inmediata por las fuerzas de seguridad intervinientes:

A las 09:30 horas del domingo, se procedió a la aprehensión de un ciudadano de 66 años, domiciliado en Colonia Elía. El procedimiento fue ejecutado por personal de la Delegación de Policía Federal con asiento en Concepción del Uruguay. Se dio cumplimiento a una orden de captura y detención emanada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 de Capital Federal, en una causa caratulada por «Abuso Sexual». La detención se concretó inmediatamente después de que el masculino emitiera su sufragio en la Escuela N° 28 «Hipólito Yrigoyen» de Colonia Elía. El aprehendido fue puesto a disposición y trasladado por personal de la Policía Federal Argentina.

A las 14:30 horas, se tomó conocimiento de una denuncia recepcionada en Comisaría Tercera. Un ciudadano de 65 años se presentó en la Escuela N° 20 «Padre Rolando» (Díaz Vélez N° 805) para emitir su voto. Al dirigirse a su mesa, la presidenta le informó que ya se había registrado un sufragio utilizando su nombre completo y número de documento. Ante la situación de posible suplantación de identidad, el damnificado fue derivado a la dependencia policial para formalizar la correspondiente denuncia.

La Jefatura Departamental Uruguay agradece profundamente a la población por el alto grado de colaboración y buen comportamiento demostrado durante toda la jornada electoral. Asimismo, extiende su reconocimiento al personal policial afectado al operativo por la profesionalidad y buena predisposición demostrada en el cumplimiento de sus funciones

Comando Superior de la Jefatura Departamental Uruguay

