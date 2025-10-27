Contundente triunfo de la 502 en el Departamento Uruguay

Este domingo, un 52,79% de los votantes eligió la lista 502 de la Alianza La Libertad Avanza, sumándose al amplio triunfo obtenido en la provincia y en gran parte del país.

Con este resultado, Entre Ríos contará en el Congreso de la Nación con dos senadores y tres diputados nacionales de la fuerza política que respalda la gestión del gobernador Rogelio Frigerio. Este acompañamiento ratifica la decisión de los entrerrianos de apostar a un futuro con obras, desarrollo y soluciones concretas, dejando atrás un pasado de privilegios y desigualdades.

La jornada electoral se destacó por la alta participación ciudadana y por el correcto funcionamiento del proceso, en el que por primera vez se implementó la Boleta Única de Papel (BUP), herramienta que aportó agilidad y transparencia a la votación, consolidando un nuevo paso en la calidad democrática de la provincia.

El diputado Silvio Gallay expresó su satisfacción por los resultados y agradeció el acompañamiento recibido, también destacó la labor de todos los que hicieron posible la jornada electoral “Quiero valorar especialmente el esfuerzo de las autoridades de mesa y de los fiscales, que se capacitaron y trabajaron con responsabilidad para implementar la Boleta Única de Papel. Gracias a ellos vivimos un domingo ejemplar, con participación, respeto y espíritu democrático”.

Finalmente, el legislador subrayó que este resultado refuerza el rumbo de gestión que impulsa el gobernador Frigerio y demuestra que “La mayoría de las localidades del Departamento tuvieron un amplio respaldo a la lista 502, cuando se trabaja en equipo, con honestidad y compromiso, los entrerrianos acompañan”.

