Quini 6: un apostador ganó más de $1.400.000.000 en el Tradicional

La suerte de este domingo en el Quini 6 estuvo en el sorteo Tradicional para un solo apostador. También hubo 18 ganadores en el Siempre Sale. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.500 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 43-42-36-39-11-29. Hubo un afortunado que acertó los seis números y se llevó $2.372.659.254. Es oriundo de la provincia de Río Negro, en la localidad de El Bolsón.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 34-32-24-20-05-14. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.417.731.746.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 45-40-42-34-25-43. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $4.446.892.548.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 29-31-17-33-35-39. Hubo 18 ganadores y cada uno se lleva $17.729.651,25. Se repartieron ocho en Buenos Aires, dos en Santa Fe, Corrientes y San Luis, uno en Catamarca, San Juan, Neuquén y Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 379 ganadores y cada uno percibirá $343.007,92. Elonce