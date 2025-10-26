Concepción del Uruguay: Falleció Idelmo Francisco Melchiori (Q.E.P.D.)

Falleció en C. del Uruguay el 26 de Octubre del 2025. Sus hijos: Carina y Gastón, Belén y Pablo, Silvio y Mariela. Sus nietos : Francisco, Tomás, Matteo, Benjamín, Máximo, Felipe y Lucía. Demás familiares y conocidos participan de su fallecimiento. Sus restos recibirán su cremación el 27 de Octubre del 2025 en el Crematorio Scolamieri a las 10,00 hs. Casa de Duelo: Colonia Los Ceibos servicio Cochería Scolamieri s.r.l Rocamora 518 tel 425977.

