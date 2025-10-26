Concepción del Uruguay: Falleció Mario Osvaldo Martínez (Q.E.P.D.)

Falleció en C. del Uruguay el 23 de Octubre del 2025. Sus hijos: Cintia, Fabio y Sergio. Sus hermanos, sobrinos y familiares despedimos con profundo dolor y ruegan una Oración en su memoria. Serás recordado por siempre por tu generosidad ¡que vueles muy alto! Sus restos fueron Cremados el 24 de Octubre del 2025 en el Crematorio Scolamieri. Casa de Duelo: Bº Sta Rita casa 34, servicio Cochería Scolamieri s.r.l Rocamora 518 tel 425977.

