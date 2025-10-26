Accidente en Ruta 20: un auto embistió a dos caballos cerca de Urdinarrain

Un automóvil impactó a dos equinos sobre la Ruta Provincial N°20, cerca de Urdinarrain. Dos ocupantes quedaron atrapados y fueron rescatados por bomberos.
En la noche de este sábado, se registró un accidente vial en la Ruta Provincial N°20, a unos 5 kilómetros al norte de Urdinarrain, en la zona conocida como el Puente Peveri. Un automóvil que viajaba con cuatro personas oriundas de la localidad de Gilbert impactó de lleno contra dos caballos que se encontraban en la calzada. La colisión, que ocurrió en una zona rural de la provincia, dejó a dos ocupantes del rodado atrapados dentro del vehículo, lo que generó una intensa operación de rescate por parte de los Bomberos Voluntarios de Urdinarrain.
El siniestro sucedió a una hora avanzada de la noche, cuando la visibilidad en la ruta ya no era la mejor. Según informes preliminares, los dos equinos, que aparentemente se habían desorientado y cruzado la carretera, fueron embestidos por el automóvil, lo que provocó el accidente. La ruta fue cortada momentáneamente para permitir las tareas de rescate y limpieza, pero rápidamente fue reabierta al tránsito tras la finalización de los trabajos.
Operativo de rescate y daños materiales
Los Bomberos Voluntarios de Urdinarrain llegaron al lugar de inmediato, tras recibir el aviso del accidente. En el vehículo viajaban cuatro personas, todas ellas oriundas de la localidad de Gilbert, quienes se dirigían en dirección a Urdinarrain. A raíz del impacto, dos de los ocupantes quedaron atrapados dentro del automóvil, que sufrió importantes daños en la parte frontal. Los rescatistas debieron utilizar herramientas especiales para liberar a las víctimas y permitir su traslado al hospital. Afortunadamente, las lesiones que presentaron los ocupantes fueron de carácter leve.
Uno de los caballos involucrados en el accidente murió en el acto debido al impacto, mientras que el otro fue atendido por personal veterinario que se desplazó hasta la escena. Aunque el segundo animal logró sobrevivir, quedó con heridas graves y fue trasladado a un centro especializado para su atención. La Policía de Entre Ríos también trabajó en el lugar para regular el tráfico y colaborar en las tareas de reordenamiento de la ruta.
Elonce – Cristal Urdi