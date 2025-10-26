Autovía Artigas: Un camión perdió el control al esquivar un ciervo

Un camión de transporte de muebles se salió de la ruta al intentar esquivar un ciervo en el kilómetro 187,5 de la Autovía Gervasio Artigas. Los ocupantes sufrieron lesiones leves.
Un siniestro vial ocurrió en horas de la noche de la víspera en el kilómetro 187,5 de la Autovía Gervasio Artigas, en jurisdicción de La Clarita, departamento Colón.
Según se informó, un camión de transporte de muebles perdió el control tras intentar esquivar un animal silvestre —presuntamente un ciervo— que se cruzó sobre la calzada.
El rodado se despistó y terminó en la zona de vegetación lateral, aunque sin llegar a volcar. A raíz del incidente, los dos ocupantes del vehículo fueron trasladados al hospital local, donde se constató que presentaban lesiones leves.
En el lugar intervino personal policial de la Subcomisaría La Clarita, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, junto a Bomberos Voluntarios. Las tareas incluyeron medidas preventivas y la interrupción parcial del tránsito en una de las manos de la autovía para garantizar la seguridad durante la asistencia y el retiro del camión.
Fuentes policiales indicaron que el siniestro no causó daños mayores y que, una vez finalizadas las pericias, el tránsito fue restablecido con normalidad.
Personal Policial recuperó Bicicleta sustraída en Villa Elisa
Ayer, alrededor de las 20:00 hs aproximadamente, personal policial de Comisaría Villa Elisa, dependiente de Jefatura Departamental Colón, logró recuperar una bicicleta que había sido denunciada como sustraída días atrás.
El hecho se originó a partir de una denuncia radicada por un vecino de esa ciudad, quien manifestó que personas desconocidas, sin ejercer violencia, le habrían sustraído una bicicleta desde el garaje abierto de su propiedad.
Tras diversas tareas investigativas, el personal policial logró establecer que el rodado habría sido adquirido por una mujer domiciliada en Pueblo Cazes, quien manifestó haberla comprado a un familiar.
Anoticiada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso el secuestro del rodado y su entrega al damnificado, continuándose con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento total del hecho.