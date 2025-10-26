Concepción del Uruguay: Armados en un auto por calles del barrio Villa del Carmen

Una situación un tanto peculiar se produjo este domingo en plena fecha de elecciones con poco movimiento en las afueras de la ciudad.

Al menos tres sujetos a bordo de un Citroën Sahara, transitaban por calle ARA San Juan, portando un arma larga, la cual quien iba de acompañante, llevaba a la vista con total impunidad.

El incidente fue registrado por cámaras de seguridad de vecinos que dieron aviso a la Policía, pero se desconoce si los uniformados acudieron o si dieron con estos sospechosos sujetos. (03442)

