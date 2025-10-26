Colonia Elía: Salió de votar y fue detenido por la Policía Federal

El sujeto tenía una causa por abuso en Buenos Aires.

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, en la localidad de Colonia Elía, Entre Ríos, personal de la Policía Federal Argentina detuvo este domingo a una persona con pedido de captura tras emitir su voto en una escuela local.

Los efectivos ya contaban con información sobre su posible presencia en el establecimiento. Tras confirmar su identidad, procedieron a trasladarlo a la sede de la Policía Federal en Concepción del Uruguay.

La causa está bajo jurisdicción del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 de CABA, a cargo del Dr. Carlos Rengel Mirat, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja, dirigida por el Dr. José María Campagnoli.

El operativo se desarrolló sin incidentes, permitiendo que los comicios continuaran con normalidad.

