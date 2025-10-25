Elecciones: La Cámara Electoral entrerriana advierte que habrá una importante multa por fotografiarse al momento de votar

Narubi Godoy, prosecretaria de la Cámara Electoral de Entre Ríos, explicó los alcances del nuevo sistema de boleta única de papel y remarcó que sacar una foto dentro del aula o cabina de votación puede implicar una sanción económica.
Elecciones con selfies prohibidas. En diálogo con Diario Río Uruguay, Narubi Godoy repasó las principales modificaciones que regirán este domingo con la implementación de la BUP (boleta única de papel), que reemplaza al tradicional sistema de sobres y boletas partidarias.
“Ahora vamos a votar con un nuevo instrumento que concentra toda la oferta electoral de la provincia”, explicó. Las autoridades de mesa “van a tener un talonario con las boletas únicas, las firmarán al dorso y se la entregarán al elector con una birome”.
Godoy detalló que en lugar del clásico cuarto oscuro habrá “cabinas de votación dentro del aula, con biombos de cartón que resguardan el secreto del voto”. Además, no habrá sobres: “La boleta se dobla y se introduce directamente en la urna”.
Cómo será el momento de votar
La prosecretaria explicó paso a paso cómo será el proceso desde que el votante llega a la escuela. En primer lugar, recomendó consultar con anticipación el número de mesa y establecimiento asignado. Una vez allí, el elector se dirigirá al aula correspondiente, donde se encontrará con las autoridades de mesa, los vocales y los fiscales partidarios.
“Cuando llegamos a votar, lo primero que hacemos es entregar nuestro DNI a la autoridad de mesa. Ellos verifican el padrón, firman la boleta única y la entregan al votante junto con una birome”, indicó.
Luego, el ciudadano se dirigirá a una de las cabinas de votación ubicadas dentro del aula, separadas por biombos de cartón para preservar el secreto del voto. “Detrás del biombo, el elector marca con una cruz, tilde o punto el casillero correspondiente a la agrupación política que desea votar, tanto para senadores como para diputados. Después dobla la boleta y vuelve a la mesa para introducirla en la urna”, precisó Godoy.
Información visual y orientación en las escuelas
Para evitar confusiones, subrayó que en el exterior de cada aula habrá gigantografías con el diseño de la boleta única de Entre Ríos, donde estarán visibles todas las agrupaciones políticas que participan de la elección.
“En esos afiches el votante podrá identificar la columna de su partido preferido y las fotos de los candidatos titulares a senadores y diputados. Es idéntico al modelo que encontrará adentro, pero en tamaño ampliado para poder observarlo antes de votar”, explicó.
Además, cada escuela contará con material informativo enviado por la Justicia Nacional Electoral, incluyendo biromes oficiales con tinta indeleble y señalización sobre los pasos a seguir dentro del aula. “Todo está pensado para que el proceso sea claro, transparente y accesible para todos los votantes”, señaló.
El secreto del voto y la prohibición de fotografiar
Una de las advertencias más importantes tiene que ver con la prohibición de tomar fotografías dentro de la cabina. La funcionaria explicó que “está terminantemente prohibido sacar fotos a la boleta única mientras se vota” y que hacerlo puede acarrear una multa de hasta 77 mil pesos.
A diferencia de la sanción por no ir a votar, “esa multa por la foto no está desactualizada; es un monto que duele”, advirtió. Según Godoy, la medida “no es un capricho”, sino que “lo que busca es garantizar es el secreto del voto y que el elector vote en libertad”.
La prosecretaria ejemplificó: “Supongamos que una madre le dice a su hija que vote a tal agrupación y le exige que le saque una foto para demostrarlo. En ese caso, la joven no estaría votando con libertad. Por eso la ley prohíbe las fotografías: para resguardar el secreto y la autonomía del voto”.
Multas y justificación por no votar
En relación a las sanciones por no asistir a votar, Godoy recordó que “si no vas a votar y tenés entre 18 y 70 años, debés justificar la ausencia o pagar una multa de entre 50 y 500 pesos”.
Sin embargo, aclaró que ese monto “está desactualizado”, aunque “seguirá vigente hasta que el Congreso actualice la norma”.De no justificar la ausencia, el ciudadano “figurará en el registro de infractores y deberá presentar la constancia correspondiente para poder realizar ciertos trámites públicos, como la renovación del DNI”.
Finalmente, Godoy destacó la importancia de esta elección como una instancia de aprendizaje: “Estamos todos familiarizándonos con este nuevo instrumento, por eso pedimos paciencia”, expresó. Y alentó a los votantes a participar: “Más allá de las multas, pensemos en la importancia de ejercer nuestro derecho al voto y de hacerlo de manera libre y secreta”.