Autovía Artigas: Un camión despistó bajo la lluvia

El hecho ocurrió este viernes al mediodía sobre la Ruta Nacional Nº 14, en el carril sur–norte, cuando un camión con acoplado vacío perdió el control y terminó en la banquina. No se registraron personas lesionadas ni interrupciones en el tránsito.
Despiste de camión. En horas del mediodía de este viernes, alrededor de las 12:20, personal policial intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 302, en el carril que va de sur a norte, informó Jefatura Departamental de Policías de Federación.
Por causas que aún se tratan de establecer, un camión marca Volkswagen 19320, con acoplado Facchini vacío, despistó hacia la banquina, sin llegar a volcar ni a obstruir la circulación. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, y la calzada permaneció habilitada en su totalidad, permitiendo el normal tránsito vehicular por la Autovía Artigas.
En el lugar trabajó personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes y brindó colaboración para garantizar la seguridad y el orden en la zona. Según informaron fuentes policiales, el hecho no provocó mayores inconvenientes y el camión fue retirado posteriormente del sitio del despiste.