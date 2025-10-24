Conductor intentó esquivar un animal que se cruzó en la ruta 130 y terminó volcando

Personal policial de Comisaría Liebig, dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino por un accidente de tránsito ocurrido en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 130, al kilómetro 3.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil marca Peugeot, modelo Partner, el cual se desplazaba en sentido Oeste a Este, perdió el control, despistó y volcó.

Según lo manifestado por los ocupantes del vehículo, el siniestro se habría producido al intentar evitar el impacto con un animal que se cruzó imprevistamente sobre la cinta asfáltica, provocando la pérdida de control y posterior vuelco.

Como consecuencia del incidente, según informó 03442, los dos ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital de Villa Elisa para su atención médica, resultando con lesiones de carácter leve. Ahora