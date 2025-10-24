Fuerza Entre Ríos cerró su campaña provincial con un acto en Villaguay

Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl y Guillermo Michel, junto a los integrantes de la lista, encabezaron el encuentro en el club Huracán de Villaguay.

El frente peronista cerró su campaña de cara a las elecciones del domingo. Estuvieron presentes todos los candidatos y candidatas: Adriana Meza Torres, Marianela Marclay, Andrés Sabella, Fabiana Leiva, Rodrigo Minguillón, Daniel Benitez, Susana Solis, Daniel Cedro, Belén Biré y Elsa Miraglio.

Participaron, también, intendentes, jefes comunales, legisladores, referentes de diferentes sectores y militantes de toda la provincia, quienes reafirmaron la unidad del peronismo, entre los que se encontraban Adrián Fuertes, Gustavo Bordet, José Eduardo Lauritto, Rosario Romero, Blanca Osuna, Laura Stratta, Juan José Bahillo, Isa Castagnino, Lorena Arrozogaray, Silvina Deccó, Andrea Zoff, Claudia Silva, Nancy Miranda, Juan Pablo Cosso, Juan Amavet, Julio Pintos y David Cáceres.

“Hace cinco meses nos propusimos hacer una campaña competitiva, poniendo todo y lograr que el peronismo tenga una elección digna. Hoy queremos ganar y la vamos a ganar si ponemos todo. Nos daban por muertos y aquí estamos nuevamente competitivos”, dijo el candidato a senador nacional, Adán Bahl, al abrir el encuentro.

“Gracias a los intendentes, legisladores nacionales y provinciales, comunas, juntas de gobiernos, autoridades partidarias, básicas y departamentales, a cada compañero y compañera que nos abrió la puerta en cada uno de los rincones de la provincia”, expresó.

En esa línea, instó a “seguir así juntos, unidos, cada paso que demos nos va a acercar más a esa Argentina justa, libre y soberana que siempre soñamos. A militar con orgullo, con fuerza. ¡Viva el Peronismo y a ganar el 26 de octubre!”.

Michel, por su parte, destacó el rol de los intendentes durante la campaña: “Han puesto la cara, se han bancado que les corten fondos y que le saquen obras”.

Por otro lado, el candidato a diputado nacional manifestó: “Para esos porteños que vinieron a darnos clase: el peronismo no murió y va a seguir vivo después del 27 de octubre”.

También, aseguró que “los problemas del peronismo se arreglan dentro del peronismo; el que va por fuera y tira piedras es funcional a Frigerio y a Milei”.

“Frigerio tenía miedo de salir tercero en esta elección por eso le entregó la lista, el color y el gobierno a Milei. Pero lo que le queremos decir es que el 27 de octubre nosotros vamos a seguir acá en la provincia, haciendo política, discutiendo todos los temas que le interesan a los entrerrianos”, sostuvo.

“Tenemos el peronismo de pie para 2027. Vamos a ganar el 26 con dos senadores y tres diputados y nos vamos a parar frente a los gobiernos nacional y provincial, y vamos a frenar el ajuste de Milei y Frigerio”, aseveró.

Candidatos

Meza Torres destacó la campaña realizada: “Empezamos desde abajo, siempre con la convicción de que Entre Ríos necesita un proyecto de futuro mejor. Una campaña muy territorial, donde se recorrió pueblo por pueblo, y tuvimos contacto de primera mano con todos los vecinos. Esa relación nos ha fortalecido y también sabemos que muchos de ustedes salieron barrio por barrio, con el orgullo de ser militantes y una vez más levantaron la bandera de la esperanza”.

“Necesitamos el domingo decirles basta a la violencia, a la indiferencia, a un gobierno que mira para otro lado, nuevamente volver a la política al servicio de la gente y solamente lo vamos a lograr con Fuerza Entre Ríos”, agregó.

Marclay remarcó: “El peronismo está unido y vamos a llenar las urnas de votos. Tenemos que volver para que nunca más le hagan lo que le hicieron a nuestra gente”.

Sabella subrayó la posición del frente en defensa de la educación pública: “La educación argentina debe su calidad al movimiento peronista; ha progresado a partir de las modificaciones generadas por el peronismo, Néstor y Cristina”.

“Concebimos a la educación como la verdadera herramienta del ascenso social, para generar producción y condiciones dignas de trabajo”, añadió.

Solis expresó: “Nuestra lista tiene los mejores candidatos para competir en el Congreso. Hemos recorrido toda la provincia para ver cómo están nuestros compañeros que no tienen voz, que no tienen la posibilidad de decir lo que les pasa, así que el domingo nuestro voto es para Fuerza Entre Ríos, lo mejor que tiene la provincia para defenderse en el Congreso”.

Leiva hizo hincapié en la situación de la salud pública: “No queremos que nuestros viejos tengan que decidir entre comprar los remedios o comer; que nuestros médicos tengan que decidir si trabajar en Argentina o irse a otro lado; que nuestros niños pobres se nos mueran porque no tenemos gente que los atienda. Queremos que la salud pública sea para todos por igual, que nuestros chicos crezcan fuertes, tengan vacunas, leche, comida y educación”.

Minguillón agradeció “a todos los compañeros laburantes que nos acompañan, a cada pueblo, aldea, ciudad, que nos ha recibido en esta campaña”.

“Mientras nos golpean porque nuestros trabajadores no llegan a fin de mes, mientras no sabemos si vamos a poder mandar a nuestros chicos a la universidad, mientras nos tienen angustiados con estos problemas, es porque nos quieren saquear. En el mundo hoy se está definiendo el rol y el destino de la Argentina productiva; es deber de los entrerrianos dar vuelta esta terrible situación”, afirmó.

Voces

Durante el encuentro se expresaron referentes de distintos sectores sociales con el propósito de exponer los efectos del ajuste que llevan adelante los gobiernos nacional y provincial.

Ramón Fernández, docente rural, advirtió que el magisterio “está sufriendo el ajuste más feroz de las últimas décadas; viene disfrazado de recategorización y reagrupamiento de escuelas”.

Cynthia Nass, médica, afirmó que «todos sabemos el desfinanciamiento de la salud; lo vemos a nivel de programas que cayeron o disminuyeron en su cantidad como es el programa Remediar que antes mandaban para cubrir el mes completo de los pacientes y hoy en día mandan una caja que ni siquiera alcanza para un tratamiento de una persona”.

Luis Romero, policía retirado, señaló: «Los policías no estamos ajenos a esta realidad que sufren todos los entrerrianos; hoy tenemos funcionarios con problemas de salud mental y este gobierno de turno en vez de ayudarlos o protegerlos, lo único que hace es sancionarlos, maltratarlos”.

Francisco Rial, profesor de educación física, manifestó: «Dijeron que venían por la casta y vinieron por las universidades y los jubilados. Necesitamos que la juventud se involucre en las universidades y en los clubes».

Mariano Oviedo, representante de la cultura, pidió a los candidatos “extirpar la Ley Bases, que está matando a las bibliotecas populares, a la comunicación popular, a las radios y comedores, privatizando todo en el país».

Soledad Zink, trabajadora estatal despedida sin justificación, contó: «No hubo informes en cuanto a mi labor y profesión. Esta situación no me pasó solamente a mí. Hubo muchas compañeras que también sufrieron esto. Esta situación afectó a mi familia, soy mamá de un chico con discapacidad”.