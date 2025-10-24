75 años del Jardín de Infantes «Abejitas», de Concepción del Uruguay

A propuesta del diputado Silvio Gallay, fue declarado de Interés el 75 aniversario del Jardín de Infantes “Abejitas” de la Escuela Primaria Nº92, de Concepción del Uruguay. Para charlar sobre esta celebración, la directora de la institución, Carolina Pascal, dialogó con Radio Diputados.

El Jardín de Infantes «Abejitas» cumple 75 años y su comunidad se apresta a celebrarlo. La directora a cargo, Carolina Pascal, contó a Radio Diputados que un grupo de historiadoras encabezado por supervisoras de nivel inicial se puso en la tarea de reconstruir la historia de la sala. “Se sabe que es el segundo jardín más antiguo de la ciudad de Concepción de Uruguay”, detalló, mientras que estimó que “es uno de los primeros en el país porque en aquellos años la educación inicial no estaba tan difundida como ahora”.

Para dimensionar la relevancia de la aparición de un jardín de infantes en el contexto del año 1950, Pascal ofreció un dato significativo: en sus inicios, la sala tuvo docentes de nivel primario normales en razón de que “no estaba todavía constituida la carrera de nivel inicial, lo que llamamos maestra jardinera”.

La directora reflexionó que se toma conciencia de la importancia de la educación temprana en los niños y expresó que es “un honor ser parte de una institución como ésta. A veces, en el quehacer diario no dimensionamos los años de historia que se acumulan”. Pascal destacó que este aniversario sirve para poner de relieve que el Jardín Abejitas fue “pionero en defender los derechos de la infancia”.

Toda la escuela está de fiesta

Respecto a las celebraciones por el 75° aniversario del Jardín de Infantes, Pascal detalló que comenzaron en abril con la realización de la cartelera a cargo de las docentes del Nivel Inicial. En ese marco, se propusieron distintas actividades: un mural producto de un concurso que se hizo entre todos los niños, la puesta en valor del parque, festejos en un pelotero, pintura de la sala, entrevistas a docentes que transitaron por la institución, entre otros. En el mes de octubre se realizará el acto protocolar.

“Por supuesto que del festejo participó toda la escuela”, contó la directora. “El nivel primario ayudó con las fotos, hicieron un número artístico y se celebró con torta de cumpleaños, a lo grande”. Y agregó que considera a los alumnos como “abejitas que están creciendo, los que están en primaria antes pasaron el jardín. El festejo fue de toda la escuela”.

Declaración de Interés rescata la historia de Abejitas

Promovida por el diputado oriundo de la ciudad histórica, Silvio Gallay, la Declaración establece el interés legislativo del “75° aniversario del Jardín de Infantes «Abejitas» de la Escuela Primaria N°92 Tucumán de Concepción del Uruguay, institución que acompaña a los niños y padres en esta importante etapa escolar”.

Los fundamentos de la norma recogen el recorrido desde sus orígenes hasta la actualidad, sus primeros alumnos, autoridades y docentes, modalidad de funcionamiento, entre otros datos históricos. “El jardín de infantes comenzó a funcionar el día 13 de marzo de 1950, en coincidencia con la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Nacional N° 63, hoy Escuela Primaria N° 92 ‘Tucumán’ bajo la dirección de Nemesio Crisanto Ovejero”, especifica el texto.

Las primeras maestras jardineras fueron las señoras Rosa López de Perdomo en el turno de la mañana y Yolanda Podestá de Presas, en el turno tarde. Hacia 1973 se gestionó la imposición del nombre “Abejitas”, aceptado oficialmente al año siguiente. En las salas ya existían los distintos rincones, de lectura, de bloques, de ciencias, la casita y de plástica.

En el año 1994 se inauguraron nuevas salas. En 2019 comenzó a funcionar una de 4 años en el turno tarde y permanecieron las dos de 5 años, en el turno de la mañana. Desde 2022 empezó también en el turno de la mañana, una sala de 4 años. Desde el presente ciclo cuenta con las multi salas de 4 y 5 años en el turno de la mañana y multi sala de 3 y 4 años, en el turno tarde, con una matrícula de 69 alumnos.

