Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día Lunes 27 de Octubre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

MAESTRO DE CICLO

Maestro de Ciclo. Escuela N° 9 «Matias Zapiola». Favorable. 2da Categoria. Basavilbaso. En reemplazo de BECKER, Cristina. Licencia Articulo 12 A. Hasta el 21/11/25. 1er grado. Turno Mañana. De 7 a 12 hs.

Maestro de Ciclo, Escuela N°86 “Corrientes”. 3ra Categoría. En reemplazo de CÓRDOBA, Yesica Ayelen. Licencia Articulo 12 A, hasta 16/11/25. 3° Grado, Turno Mañana, de 7:00 a 12:10hs.

MODALIDAD JOVENES Y ADULTOS

Maestro de Ciclo de jóvenes y adultos. Centro Educativo N° 40 en reemplazo de DA DALT Lucia. Licencia 12B hasta 21/11/2025 turno vespertino en horario de 18 y 30hs a 22 y 30hs. Funciona en Escuela N°4 Araos 383.