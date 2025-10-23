Concepción del Uruguay: En una audiencia cargada de tensión, morigeraron la medida de prisión preventiva para el homicida de Jeremías

En una audiencia cargada de tensión y realizada este miércoles en la OGA de Concepción del Uruguay, presidida por la jueza Alejandrina Herrero, se dispuso morigerar la prisión preventiva carcelaria impuesta oportunamente a Diego Antonio Luna (42) sujeto que al volante atropellara y matara a Jeremías Aguiar de solo 3 años de edad y se le concedió la domiciliaria con el uso de pulsera electrónica.

La audiencia se realizó en el 4to piso de Tribunales, siendo presidida por la doctora Alejandrina Herrero, jueza de Garantías Nº 1, encontrándose presente el coordinador de fiscales, doctor Fernando Lombardi quien sostuvo la postura acusadora de la prisión preventiva en la cárcel y la defensora oficial, doctora Valeria Irel, que solicitó que la prisión sea domiciliaria, bajo custodia de tres personas y con tobillera.

Como se recordará, Luna fue protagonista del siniestro vial cuando el viernes 26 de septiembre “se conducía sin los cuidados del caso de sur a norte en el auto Chevrolet Meriva por calle Erausquin, entre Pablo Lorenz y Lorenzo Sartorio, cuando embistió al niño Jeremías Aguiar que jugaba junto a su abuela persiguiendo a unos pollitos, causándole tremendas lesiones que lo llevaron a la muerte”.

La Fiscalía sostuvo que Luna intentó escapar del lugar y fue retenido por la gente del barrio y luego trasladado por la Policía, confirmando que el conductor presentaba un fuerte olor etílico en su aliento y que apenas podía sostenerse en pie.

En la audiencia de este miércoles el fiscal Lombardo consideró que el conductor del auto debía continuar con la medida impuesta oportunamente, pero tras el planteo y solicitud de la Defensa Oficial, la jueza concedió la prisión domiciliaria, la cual comenzará cuando se consiga la pulsera electrónica, la cual hasta el momento no está disponible.

Tensión y mucho malestar

La audiencia se desarrolló bajo una gran tensión entre los presentes, familiares de ambas partes, sobre todo de quienes sufrieron la gran pérdida de Jeremías.

Al cierre hubo algunos cruces de palabras entre los familiares, pero afortunadamente no pasó a mayores, pero seguramente la parte de la víctima continuará sus reclamos para que Luna reciba el castigo merecido.

Crédito: 03442