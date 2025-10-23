Comunicado del Bloque de Senadores del Partido Justicialista

El Bloque de Senadores del Partido Justicialista expresa su preocupación ante la campaña sucia que el Gobierno provincial viene impulsando de manera sistemática contra dirigentes de la oposición y candidatos del peronismo entrerriano.

En la antesala de un nuevo proceso electoral, reafirmamos el compromiso de nuestra fuerza política con una oposición responsable, que ha actuado con respeto institucional desde el inicio de esta gestión. Esa misma responsabilidad es la que hoy nos lleva a advertir que los agravios —explícitos o anónimos— y la descalificación permanente no conducen a ningún lado.

El Gobierno provincial ha hecho de la transparencia y la honestidad sus banderas discursivas. Sin embargo, esas consignas pierden valor cuando se utiliza el aparato del Estado para hostigar, manipular o desinformar. No se puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano: la transparencia no se declama, se ejerce todos los días, y empieza por la conducta política y el respeto a la verdad.

La democracia se fortalece con ideas, con debate y con respeto. Los miles de entrerrianos que no acompañaron al actual Gobierno, y que seguramente no lo harán el próximo domingo, merecen el mismo trato y la misma consideración.

Se gobierna para todos, no solo para quienes piensan igual.

Hay momentos en la gestión en los que es necesario dejar de hacer anuncios para rendir cuentas ante la ciudadanía y contar con claridad qué se hizo, qué se está haciendo y qué resultados concretos se alcanzaron.

Esperamos que el balance de estos 20 meses de Gobierno no sea la descalificación ni el agravio, sino una verdadera reflexión sobre el rumbo de la provincia y sobre la responsabilidad que implica gobernar para cada entrerriano y entrerriana.

Bloque de Senadores del Partido Justicialista – Entre Ríos

