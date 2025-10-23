Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025
Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.
Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.
El mismo se realizará de forma presencial, el día Viernes 24 de Octubre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.
Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.
Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.
En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.
MAESTRO DE CICLO
Maestro de Ciclo, Escuela Normal Superior «Mariano Moreno», 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de CARMONA Jésica. Licencia Articulo 12B, hasta el 16/11/25. 4º Grado, Turno mañana, en el horario de 7hs a 12.05hs. 1° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°2 “Juan José Viamonte”. 1°Categoria. Urbana. En reemplazo de LECUNA Maria Itati. Licencia Articulo 16 U hasta el 19/11/2025. 1° Grado, turno tarde de 13 a 18hs.
Maestro de Ciclo, Escuela N°13 “Diego Fernández Espiro”. 3era Categoría. Urbana. Localidad de Pronunciamiento. En reemplazo de COURVOISIER Cynthia Mariel. Licencia Articulo12 B hasta el 20/11/2025. 1° grado, turno mañana, de 7 a 12hs.
Maestro de Ciclo, Escuela N°31 “Martin Fierro”. 4ta categoría. En reemplazo de CAMPI, Graciela. Licencia Articulo 12 A hasta 18/11/25. 4to Grado, 5to Grado. Turno Mañana.
Maestro de Ciclo, Escuela N°36 “Esteban Echeverría”. 1ra Categoría. En reemplazo de HEIS Cristina Liliana. Licencia articulo 16U. Hasta el 19/11/25. 2do. Grado, turno mañana de 7.10hs a 12.10 hs. 1° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela Nº 109 «J. J. Millán». 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de LEIVA Verónica, Licencia Artículo 16U, hasta el 17/11/2025. 4º Grado, Turno Mañana de 7hs a 12hs. 1° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°117 “20 de Junio”. 2da categoría. En reemplazo de LEIVA Verónica. Licencia Articulo 12 B hasta 14/11/25. 6to grado. Turno tarde de 13 horas a 18 horas. 1° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°117 “20 de Junio”. 2da categoría. En reemplazo de FLORES Verónica Antonella. Licencia Articulo 12 C hasta el 18/11/2025 3° B, Turno Tarde, de 13 a 18 hs.
Maestro de Ciclo, Escuela N°117 “20 de Junio”. 2da categoría. En reemplazo de LEZCANO SUAREZ Jesús. Licencia 12 B hasta el 12/11/2025. 5to grado, Turno Mañana, de 7 a 12 hs.
Maestro de Ciclo, Escuela N° 119 “Juana Azurduy”. 3ra categoría, Urbana. En reemplazo de GERLING Silvina. Licencia Articulo 14, hasta 8/11/2025. 4to grado. Turno mañana, de 7:15 a 12:15 hrs. 2°LLAMADO
MAESTRO/A DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA JC
Maestro/a de Educación Agropecuaria JC Escuela N° 87 “San Luis”. Favorable. 3° Categoría. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia. Licencia Articulo 12 C hasta el 11/11/25, de 11:25 a 15:30hs. 5° LLAMADO
MAESTRO DE SECCION NIVEL INICIAL
Maestra de Sección de Nivel Inicial, Escuela N°3 “J.J. de Urquiza”. 1° Categoría. Favorable. En reemplazo de ALADA Marcela. Licencia Articulo 24 hasta el 08/11/2025. Sala de 4 años, Turno Mañana.
MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Maestro de Educación Física, Escuela N°85 “Victoriano Montes”, 4ta categoría, En reemplazo de GRADIZUELA Virginia. Licencia Art. 12 B. Hasta el 11/11/ 25. Turno mañana. Horarios: martes y jueves 8 a 12hs, comparte con Escuela N° 109 “J.J. Millan” lunes 8 a 12hs, Escuela N° 54 “Alcidez D. Orbiny” (Caseros) PU miércoles 7, 30 a 9y 30hs. Escuela N°14 “3 de Febrero”. 2° LLAMADO
MAESTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL JARDIN DE INFANTES
Maestro de Música de Nivel Inicial. Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”. En reemplazo de VICO Karen. Licencia Articulo 12B, hasta el 09/11/2025. Turno Mañana (9 a 11 horas). Salas de 3, 4 y 5 años. 4° LLAMADO
MODALIDAD ESPECIAL
Técnico Auxiliar Fonoaudiólogo. Escuela Educación Integral N°18 “Juan Alberto Marco”. Zona Favorable. En reemplazo FERRARI Gisela. Licencia Articulo 12 A. Hasta 03/11/2025. Turno Rotativo. 1° LLAMADO
Técnico Auxiliar Trabajador Social Escuela Educación Integral N° 18 Juan A. Marcó. Zona Favorable. En reemplazo de BURGOS Julián. Licencia Artículo 14, hasta el 02/11/25. Turno rotativo. 6° LLAMADO
Presentación de Proyectos de Idóneos de Educación Musical para Nivel Inicial
Se considera Idóneos a lo/as aspirantes que no poseen títulos con competencia específica en Educación Musical (docentes de Nivel Inicial, estudiantes del área, aspirantes con cursos específicos obtenidos en talleres de Arte, Música, Folclore, entre otros)
Los aspirantes deberán presentar en formato digital:
1- Carpeta de antecedentes en formato digital (archivo pdf) y en formato papel el día de la defensa, la misma tendrá que estar foliada (numeradas) y con los siguientes datos:
• Carátula: datos del aspirante: Nombre y Apellido, DNI, Dirección, localidad, Correo electrónico, Número de teléfono.
• Perfil: docente, estudiante avanzado.
• Títulos que posee (si es docente en formación anexar el certificado analítico con materias aprobadas)
• Capacitaciones Específicas Realizadas.
• Antecedentes Culturales específicos.
• Antecedente Laboral docente, (si lo tuviera).
2- Proyecto pedagógico en formato digital (archivo pdf).
El Proyecto Pedagógico será presentado por medio de correo electrónico en formato PDF y en formato papel el día de la defensa. Las hojas foliadas (numeradas) y rubricadas (firmadas por el aspirante). Deberá ser pensado para la realidad y contexto de Nivel Inicial de la Escuela Normal “Mariano Moreno” de Concepción del Uruguay- Entre Ríos
Dicho Proyecto tendrá:
• Nombre de la secuencia didáctica
• Fundamentación: Marco teórico del Proyecto que se pretende desarrollar. Justificación del trabajo que se realizará en la institución
• Propósitos: Es lo que como docente se pretende generar en lo/as estudiantes, enmarcado en el Lineamiento para la Ed. Inicial- E,R. (2008)
• Contenidos: Temas a desarrollar (enmarcados del Lineamiento para la Ed. Inicial- E,R. (2008)
• Estrategias metodológicas de enseñanza (modos de enseñanza)
• Actividades
• Recursos didácticos.
• Criterios y experiencias de evaluación.
• Bibliografía: Lineamientos Curriculares para la Educación Inicial de la Provincia de Entre Ríos (Año 2008), NAP (Núcleos de Aprendizajes Prioritarios) y fuentes bibliográficas específicas del Área.
• Desarrollar una secuencia didáctica para una semana para Sala del Nivel.
Tener en cuenta: la carga horaria de Educación Musical en Nivel Inicial son 10 horas semanales distribuidas en salas de 3 años, 4 años, 5 años y salas multiedad.
Normativa:
Resolución N°475/11 CGE, NAP (Núcleos de Aprendizaje Prioritarios),Resolución N°111/10 CFE, Resolución N°920/19 CGE, Resolución N° 3750/21 CGE, Resolución N° 1020/13 CGE, Resolución N° 2150/14 CGE.
-El envío de proyectos y Carpeta de Antecedentes: Se hará efectiva por medio de un
Correo electrónico conteniendo: (Archivos adjuntos en formato PDF) desde el día de esta
Publicación (23/10/2025) hasta el día miércoles 29 de octubre de 2025 a las 12:00 hs.
-Correo electrónico para envío de Proyectos y Antecedentes:primaria.em4@
-Cada aspirante recibirá el correo de confirmación de la entrega realizada.
– Los aspirantes que presenten correctamente lo solicitado, serán citados, mediante correo electrónico, a la instancia de defensa.
– Defensa del Proyecto, día viernes 31/10,11,30 hs en Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, sito en 25 de agosto 605.
– La defensa se realizará en forma presencial, los aspirantes deberán concurrir el día y horario que se les asigne, con la Carpeta de Antecedentes y el Proyecto en formato papel. (llevar DNI).
– Al finalizar la evaluación de todos los aspirantes, enmarcada en la normativa vigente, se confeccionará un listado de Orden de mérito de Idóneos de Educación Musical Noviembre 2025 que estará a disposición en la Dirección de Escuelas Uruguay, donde cada aspirante deberá concurrir para notificarse.
Supervisora de Educación Musical – Zona IV –
Cecilia A. Elola
Uruguay, jueves 23 de octubre de 2025