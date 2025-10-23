Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día Viernes 24 de Octubre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

MAESTRO DE CICLO

Maestro de Ciclo, Escuela Normal Superior «Mariano Moreno», 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de CARMONA Jésica. Licencia Articulo 12B, hasta el 16/11/25. 4º Grado, Turno mañana, en el horario de 7hs a 12.05hs. 1° LLAMADO

Maestro de Ciclo, Escuela N°2 “Juan José Viamonte”. 1°Categoria. Urbana. En reemplazo de LECUNA Maria Itati. Licencia Articulo 16 U hasta el 19/11/2025. 1° Grado, turno tarde de 13 a 18hs.

Maestro de Ciclo, Escuela N°13 “Diego Fernández Espiro”. 3era Categoría. Urbana. Localidad de Pronunciamiento. En reemplazo de COURVOISIER Cynthia Mariel. Licencia Articulo12 B hasta el 20/11/2025. 1° grado, turno mañana, de 7 a 12hs.

Maestro de Ciclo, Escuela N°31 “Martin Fierro”. 4ta categoría. En reemplazo de CAMPI, Graciela. Licencia Articulo 12 A hasta 18/11/25. 4to Grado, 5to Grado. Turno Mañana.

Maestro de Ciclo, Escuela N°36 “Esteban Echeverría”. 1ra Categoría. En reemplazo de HEIS Cristina Liliana. Licencia articulo 16U. Hasta el 19/11/25. 2do. Grado, turno mañana de 7.10hs a 12.10 hs. 1° LLAMADO

Maestro de Ciclo, Escuela Nº 109 «J. J. Millán». 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de LEIVA Verónica, Licencia Artículo 16U, hasta el 17/11/2025. 4º Grado, Turno Mañana de 7hs a 12hs. 1° LLAMADO

Maestro de Ciclo, Escuela N°117 “20 de Junio”. 2da categoría. En reemplazo de LEIVA Verónica. Licencia Articulo 12 B hasta 14/11/25. 6to grado. Turno tarde de 13 horas a 18 horas. 1° LLAMADO

Maestro de Ciclo, Escuela N°117 “20 de Junio”. 2da categoría. En reemplazo de FLORES Verónica Antonella. Licencia Articulo 12 C hasta el 18/11/2025 3° B, Turno Tarde, de 13 a 18 hs.

Maestro de Ciclo, Escuela N°117 “20 de Junio”. 2da categoría. En reemplazo de LEZCANO SUAREZ Jesús. Licencia 12 B hasta el 12/11/2025. 5to grado, Turno Mañana, de 7 a 12 hs.

Maestro de Ciclo, Escuela N° 119 “Juana Azurduy”. 3ra categoría, Urbana. En reemplazo de GERLING Silvina. Licencia Articulo 14, hasta 8/11/2025. 4to grado. Turno mañana, de 7:15 a 12:15 hrs. 2°LLAMADO

MAESTRO/A DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA JC

Maestro/a de Educación Agropecuaria JC Escuela N° 87 “San Luis”. Favorable. 3° Categoría. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia. Licencia Articulo 12 C hasta el 11/11/25, de 11:25 a 15:30hs. 5° LLAMADO

MAESTRO DE SECCION NIVEL INICIAL

Maestra de Sección de Nivel Inicial, Escuela N°3 “J.J. de Urquiza”. 1° Categoría. Favorable. En reemplazo de ALADA Marcela. Licencia Articulo 24 hasta el 08/11/2025. Sala de 4 años, Turno Mañana.

MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Maestro de Educación Física, Escuela N°85 “Victoriano Montes”, 4ta categoría, En reemplazo de GRADIZUELA Virginia. Licencia Art. 12 B. Hasta el 11/11/ 25. Turno mañana. Horarios: martes y jueves 8 a 12hs, comparte con Escuela N° 109 “J.J. Millan” lunes 8 a 12hs, Escuela N° 54 “Alcidez D. Orbiny” (Caseros) PU miércoles 7, 30 a 9y 30hs. Escuela N°14 “3 de Febrero”. 2° LLAMADO

MAESTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL JARDIN DE INFANTES

Maestro de Música de Nivel Inicial. Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”. En reemplazo de VICO Karen. Licencia Articulo 12B, hasta el 09/11/2025. Turno Mañana (9 a 11 horas). Salas de 3, 4 y 5 años. 4° LLAMADO

MODALIDAD ESPECIAL

Técnico Auxiliar Fonoaudiólogo. Escuela Educación Integral N°18 “Juan Alberto Marco”. Zona Favorable. En reemplazo FERRARI Gisela. Licencia Articulo 12 A. Hasta 03/11/2025. Turno Rotativo. 1° LLAMADO

Técnico Auxiliar Trabajador Social Escuela Educación Integral N° 18 Juan A. Marcó. Zona Favorable. En reemplazo de BURGOS Julián. Licencia Artículo 14, hasta el 02/11/25. Turno rotativo. 6° LLAMADO

Presentación de Proyectos de Idóneos de Educación Musical para Nivel Inicial