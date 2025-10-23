Amplían alerta naranja por tormentas severas para Entre Ríos y otras provincias: lluvias, granizo y ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional amplió una alerta naranja por tormentas severas que afectarán a Entre Ríos y otras provincias durante el viernes y sábado. Se esperan lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento superiores a 100 km/h.
Tras una jornada de calor, en la que la temperatura superó los 31 grados en gran parte de la provincia de Entre Ríos y la sensación térmica, estuvo cerca de los 34, se anuncian tormentas severas para varias provincias del centro del país, incluido, el territorio entrerriano.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió esta tarde, una alerta naranja por tormentas severas que afectarán a Entre Ríos y otras provincias durante el viernes 24 y sábado 25 de octubre.
Se prevé que las condiciones meteorológicas adversas se intensifiquen en la región, con lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 100 km/h.
Áreas afectadas
El aviso para Entre Ríos, se extiende a otras provincias del centro y norte del país, como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero.
La alerta naranja anunciada para el viernes y sábado en gran parte de la provincia de Entre Ríos, incluyendo ciudades como Gualeguay, Victoria, Diamante, Nogoyá, Paraná, Villaguay, La Paz, San Salvador, Concordia, Federación, Feliciano y Federal.
Fenómenos esperados
Según el SMN, se espera que “las tormentas sean localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h. Se prevé que las precipitaciones acumuladas oscilen entre 70 y 100 mm, pudiendo superarse puntualmente”.
En tanto, el aviso de alerta amarilla por tormentas emitido por el SMN para Entre Ríos y otras provincias, anticipa que, durante las jornadas del viernes y sábado, el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes.
“Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, indicó el organismo nacional.
Pronóstico para Paraná
Para la ciudad de Paraná, se espera que las tormentas comiencen el viernes 24 de octubre por la mañana, con lluvias intensas y actividad eléctrica. La temperatura máxima rondará los 23°C, mientras que la mínima será de 16°C. Las condiciones meteorológicas se mantendrán adversas durante el sábado 25, con cielo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 24°C y 10°C.
Recomendaciones de seguridad
El SMN emitió una serie de recomendaciones para la población ante la proximidad de las tormentas severas:
Permanecer en construcciones cerradas: Se aconseja refugiarse en casas, escuelas o edificios sólidos.
Evitar el uso de artefactos eléctricos: Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
Viajar con precaución: Si se está viajando, permanecer en el interior del vehículo, ya que los automóviles ofrecen una excelente protección.
Evitar calles inundadas: No circular por calles inundadas o afectadas por el fenómeno.
Cortar el suministro eléctrico: Si hay riesgo de que el agua ingrese en el hogar, cortar el suministro eléctrico.
Preparar una mochila de emergencias: Tener lista una mochila con linterna, radio, documentos y teléfono. Elonce