Tiempo en Entre Ríos: se anuncian tormentas para este jueves y máximas de 30°C

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un jueves con inestabilidades en toda la provincia de Entre Ríos. En ese marco, se esperan tormentas aisladas en una zona del territorio provincial.

Además, se emitió un alerta amarillo por tormentas para este viernes 24 de octubre. Este fenómeno provocará un cambio en las condiciones del tiempo, con un alivio térmico desde el sábado.

Así estará el clima este jueves

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 18 grados de mínima y 32 grados de máxima. En la capital provincial y alrededores se anuncian tormentas aisladas durante la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se pronostican 18 grados de mínima y 32 grados de máxima. En estas ciudades se espera un jueves nublado.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 18 grados de mínima y 32 grados de máxima. Allí también se aguarda por una jornada con cielo nublado. Ahora