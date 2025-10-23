Imputarán a Gustavo Brondino por el femicidio de Daiana Mendieta

Gustavo “Pino” Brondino será llevado este jueves ante la fiscal Emilce Reynoso, quien luego de completar diferentes informes pendientes, lo imputará por “homicidio agravado por género (femicidio) y alevosía”, en perjuicio de Daiana Mendieta, la joven de 22 años de Gobernador Mansilla que fue hallada en un aljibe tras varios días de estar desaparecida.

El acusado, de 55 años, se encuentra actualmente detenido en la Jefatura de Tala, bajo cargos de resistencia a la autoridad y tenencia de armas de fuego, por lo cual se aplicó la prisión preventiva por 90 días.

Con esta nueva imputación, deberá afrontar un juicio que le puede llevar a una pena de prisión perpetua y en las próximas horas se deberá resolver la posibilidad de traslado y alojamiento a una Unidad Penal de la provincial.

Este miércoles se había confirmado la prisión preventiva de Brondino. Su abogado desistió de apelar, al tiempo que negó su implicación en el crimen de Daiana Mendieta.

La desaparición y hallazgo de Daiana Mendieta

Daiana Mendieta había desaparecido el viernes 3 de octubre de su casa en Gobernador Mansilla. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado el martes 7, en el fondo de un aljibe de una vivienda abandonada ubicada a unos seis kilómetros del casco urbano.

La joven presentaba un disparo en la cabeza, según confirmaron los primeros informes forenses.

La noticia conmovió a toda la comunidad de Mansilla y al departamento Tala. Vecinos y familiares realizaron marchas en reclamo de justicia y acompañaron el procedimiento judicial que derivó en la detención de Brondino.

