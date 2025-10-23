Gualeguaychú: Prófugo condenado por abuso sexual, se sacó una selfie con su abogado antes de entregarse en el penal

Un hombre condenado a 12 años y 4 meses de prisión por abuso sexual se presentó ayer ante la Unidad Penal N° 9 de «El Potrero», de Gualeguaychú, para cumplir su condena, tras permanecer casi dos meses prófugo. Antes de entrar, se sacó una selfie con su abogado.

Este martes, RSP, de 47 años, condenado por violación contra su hijastra de 13 años, en Gualeguay, se entregó, por propia voluntad, en la Unidad Penal 9 «El Potrero», de Gualeguaychú, luego de estar dos meses prófugo de la Justicia entrerriana.

El hombre había sido sentenciado, el 4 de julio, en un juicio oral en Gualeguay, pero se había mudado a Buenos Aires antes de que el fallo quedara firme, «técnicamente estaba en situación de fuga», precisó el abogado defensor, Alfeo Gette.

El letrado que representó al condenado en esta instancia, explicó en Radio Nacional y R2820, que fue contactado por la pareja del hombre y madre de la víctima, quien le informó sobre la situación. «Sus hijos de 8 y 13 años no podían tener contacto con él y pedían verlo», relató el letrado.

Gette le aconsejó que se presentara y se pusiera a derecho. «Lo hablé ante el Tribunal de Gualeguay y logré que presentara ayer en la UP9», señaló. El abogado destacó que garantizaron la integridad física del condenado durante el proceso de entrega, quien fue revisado por un médico antes de ingresar al penal.

El abogado de Larroque remarcó un aspecto inusual del caso: «Es excepcional que un abogado particular sea el que ingrese al prófugo a la cárcel», sin embargo, consideró que era lo apropiado para su defendido.

Gette aclaró que no fue el defensor durante el juicio oral ni en la apelación que se presentó, pero asumió la representación para facilitar la entrega.

El daño psicológico de alguien que está prófugo y el estrés a la familia por la incertidumbre es superior a todo el tema judicial», subrayó el letrado, quien adelantó que planteará una apelación ante la Justicia por la condena, pero que es muy difícil que se la otorguen.

