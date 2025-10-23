Quini 6: 32 apostadores ganaron más de $7 millones en el Siempre Sale

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.900 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.900 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 37-44-38-10-02-04. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $2.142.866.313.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 06-30-25-31-44-07. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.187.938.805.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 38-20-15-14-40-03. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $4.053.399.408.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 12-11-40-31-19-01. Hubo 32 ganadores y cada uno se lleva $7.721.635,08. Son oriundos diez de Buenos Aires. seis de Santa Fe, cuatro de Capital Federal, dos de Mendoza, Chubut y Entre Ríos; uno de Jujuy, Córdoba, Corrientes, Formosa y Misiones.
En el pozo extra hubo 860 ganadores con seis aciertos que se llevarán 151.162,79. (Elonce)