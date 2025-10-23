Jovencita entrerriana de 15 años murió tras ser atropellada por una moto al cruzar la calle: confirman la identidad

Una joven de 15 años, perdió la vida tras ser embestida por una moto en barrio Anacleto Medina, de Paraná, se confirmó. Desde Comisaría Novena, brindó detalles sobre cómo ocurrió el trágico siniestro vial. Se conoció la identidad de la víctima.
Una adolescente de 15 años, murió en la noche del miércoles, tras ser atropellada por una motocicleta de alta cilindrada en calle Luis Palma, en el corazón del barrio Anacleto Medina de Paraná.
El trágico episodio ocurrió alrededor de las 19:45, cuando la joven cruzaba la calle junto a su novio y fue impactada por una Honda XR 250, según confirmaron fuentes policiales.
La víctima, que fue identificada como Waira Iriondo, residía en la zona de Bajada Grande y se encontraba en el barrio visitando a su pareja.
Según se pudo conocer, la joven habría aparecido repentinamente, al ingresar sobre la cinta asfáltica entre dos autos estacionados y el motociclista no pudo evitar chocarla.
Testigos aseguraron que el impacto fue tan violento que la joven perdió la vida en el acto, lo que generó una inmediata conmoción entre los vecinos y familiares que llegaron al lugar.
El rodado y los ocupantes
De acuerdo con lo informado por el comisario Héctor Aguiar, jefe de la Comisaría Novena, la motocicleta era conducida por un joven de 21 años, quien iba acompañado por su hermano. Ambos son mayores de edad y “fueron demorados preventivamente, por orden del fiscal de turno, Juan Manuel Pereira, para realizarles los análisis de alcoholemia y toxicología correspondientes”, dijo.
“Los jóvenes no están detenidos, sino demorados para efectuarles los análisis de sangre y orina. Se trata de establecer si hubo exceso de velocidad o alguna otra circunstancia agravante”, explicó el comisario.
El jefe policial detalló que la moto circulaba en sentido oeste-este por Luis Palma y que el siniestro sucedió en la intersección con la cortada 1309, donde se desplegó un amplio operativo policial.
“La chica se cruzó la calle, no vio la moto y ocurrió este trágico suceso”, declaró el comisario Aguiar a Elonce.
Cámaras en la zona
El comisario explicó a Elonce que se hallaron cámaras de seguridad, las cuales grabaron el momento del impacto. Según indicó, se analizarán los registros fílmicos, incluyendo cámaras particulares y celulares de testigos, con el fin de determinar las circunstancias exactas del impacto.
En el lugar trabajaron la División Accidentología Vial y personal de la Policía Científica, quienes realizaron mediciones, fotografías y relevamientos para determinar la mecánica del accidente.
Escenas de conmoción
La moto Honda XR 250, de color negro, fue secuestrada como parte del procedimiento, mientras que el cuerpo de la joven fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para la correspondiente autopsia.
“El fiscal Pereira está acompañando la investigación y dando las directivas para esclarecer este suceso”, agregó Aguiar.
Familiares de la víctima, oriundos de Bajada Grande, se hicieron presentes en el lugar y protagonizaron escenas de profundo dolor. Vecinos del barrio manifestaron su consternación y reclamaron mayor control vehicular en las calles internas del barrio, donde suelen circular motos a alta velocidad.
El cuerpo de Waira Iriondo fue retirado del lugar pasadas las 21 horas, mientras la policía contenía a los allegados que pedían justicia. Las actuaciones judiciales continúan bajo la dirección del fiscal Juan Manuel Pereira, quien ordenó preservar todas las pruebas y testimonios para determinar responsabilidades penales.
