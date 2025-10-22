Autovía Artigas: Detuvieron a un hombre que era buscado en Buenos Aires

El operativo se concretó en el puesto caminero Paso Cerrito, ubicado en el kilómetro 341 de la autovía “José Gervasio Artigas”. Sobre el detenido pesaba un pedido de captura vigente emitido por la justicia bonaerense.
Hombre detenido en la autovía. De acuerdo a la información a la que pudo acceder Diario Río Uruguay, el hecho ocurrió en el ingreso norte-sur del puesto caminero Paso Cerrito, ubicado sobre la autovía 14. Allí, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil marca Fiat Siena, en el que se trasladaban dos hombres mayores de edad.
Según se informó, el vehículo tenía como punto de partida la provincia de Misiones y se dirigía hacia la ciudad de Buenos Aires.
Pedido de captura
Durante el control de rutina, los uniformados procedieron a la identificación de ambos ocupantes y a la verificación de sus datos personales a través del sistema policial. Fue en ese momento cuando se constató que uno de ellos registraba un pedido de Detención y Captura vigente con fecha del 25 de agosto de 2025, solicitado por el Juzgado de Garantías N.º 4 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, en la provincia de Buenos Aires.
Detención
Ante la situación, se dio inmediato aviso a la autoridad judicial competente, en este caso al Juzgado de Garantías de la ciudad de Chajarí, que dispuso el cumplimiento de la medida judicial y el traslado del individuo detenido.
El hombre fue finalmente alojado en la comisaría primera de Chajarí, donde permanecerá a disposición de la justicia interviniente, mientras se coordinan los pasos para su posterior traslado al ámbito jurisdiccional que requirió su captura.