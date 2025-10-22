ATE Entre Ríos anunció una jornada provincial de lucha para este jueves y el próximo

ATE Entre Ríos definió una jornada provincial de lucha para este jueves y el próximo, con asambleas y movilizaciones, tras el rechazo a la propuesta salarial del gobierno.
Jornada provincial de lucha. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Oscar Muntes, informó que el gremio resolvió convocar a esta medida de fuerza, para este jueves y el próximo, tras rechazar la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial en paritarias.
“Cada uno de los representantes presentó las definiciones producto de las asambleas y es contundente el rechazo a la propuesta salarial del Gobierno, el no avance en las recategorizaciones y la defensa del Estado”, afirmó Muntes.
El dirigente explicó que la decisión fue adoptada en el plenario de secretarios generales del Consejo Directivo Provincial, donde se expresó el malestar generalizado de los trabajadores por la falta de respuestas.
Medidas de fuerza y plan de acción
“Se definió con mucha claridad para este jueves una jornada provincial de lucha con asambleas, la posibilidad de movilizaciones en cada uno de los sectores y la continuidad del reclamo”, sostuvo Muntes.
Además, adelantó que la semana próxima se repetirá una jornada similar, con las mismas características de participación y debate en los lugares de trabajo.
“Se coordinarán diferentes actividades y se mantendrá el estado de alerta”, añadió.
El sindicalista precisó también que el 4 de noviembre acompañarán a los paritarios provinciales al encuentro en la sede de la Secretaría de Trabajo. “Será en defensa del salario, de las condiciones laborales, las recategorizaciones, ante los incumplimientos paritarios del Gobierno provincial y en defensa del Estado provincial”, destacó.
Entre las resoluciones del plenario, Muntes señaló que también se instó al Consejo Directivo Provincial a construir una gran movilización provincial con todos los sectores estatales.