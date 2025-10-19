Nuevo crimen en Entre Ríos: Murió una joven de 16 años tras recibir un disparo en la cabeza en una fiesta

Ocurrió en la zona de calle Croacia, en Bajada Grande, de la capital entrerriana. Desde la División Homicidios confirmaron a Elonce que la víctima fue alcanzada por una bala durante una pelea en una reunión social. Hay un detenido y se secuestró un arma 9 milímetros.
Un grave hecho ocurrió en las primeras horas de este domingo en barrio Bajada Grande, de Paraná.
Una adolescente de 16 años murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras se desarrollaba una fiesta en una vivienda ubicada en la zona de calle Croacia. La División Homicidios confirmó el deceso a Elonce.
Se estaba desarrollando una fiesta en ese lugar y por circunstancias que se desconocen, por el momento, comenzó una pelea, unas personas que se retiraban efectuaron disparos e hirieron en la cabeza a una menor.
Según los primeros datos de la investigación, la víctima habría sido herida por las mismas personas con las que se encontraba en el lugar. El jefe de la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, Carlos Schmunk explicó a Radio La Voz que “inmediatamente logramos identificar a las personas que se conducían en moto. Una logra ser detenida en el Hospital San Martín. La otra persona fue lesionada por familiares, según lo que dicen, de la chica que falleció”.
La menor fue trasladada de urgencia por el servicio de emergencia 107 al Hospital San Martín, donde ingresó en estado crítico. Desde la División Homicidios contaron a Elonce que la adolescente estuvo unas dos horas en dicha situación, hasta que se produjo el deceso.
A pesar de las maniobras de reanimación practicadas por los médicos, falleció a causa de la gravedad de la herida provocada por el disparo.
En el marco del operativo posterior al hecho, personal de la División Homicidios secuestró una pistola calibre 9 milímetros que habría sido utilizada en el ataque. “El otro masculino que fue sindicado como autor del disparo fue lesionado de gravedad y trasladado al hospital en calidad de detenido”, agregó Schmunk.
El comisario confirmó además que “la chica y los autores de los disparos son todos conocidos y hay parentesco entre ellos”. En el lugar trabajó personal policial durante toda la madrugada, recolectando testimonios y evidencias para reconstruir la secuencia de los hechos.
Las pericias quedaron a cargo de la División Policía Científica, bajo la dirección del especialista en ecopometría Iván Verón y su equipo de criminalística. (Elonce)