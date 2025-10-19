Concepción del Uruguay: Solicitan colaboración para localización de una joven

Se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de Espíndola Melina Ayelén, de 21 años de edad, quien se habría ausentado de su domicilio. El presente pedido guarda relación con Actuaciones iniciadas en sede de la Comisaria de Urquiza Depto. Uruguay, donde su madre denunció su ausencia y desconocimiento de su paradero.

Es de de 1,60 m de estatura, tez blanca, ojos verdes, cabello castaño largo, con tatuaje de alas de ángel en el hombro derecho.

Se desconoce como se contaba vestido al momento de retirarse.

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos:

Jefatura Departamental Uruguay: 03442-425508 Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101”. O a cualquier sede policial de su localidad.

¡DESDE YA MUCHAS GRACIAS!

Comparte esto: Twitter

Facebook

