Autovía Artigas: Despiste y choque de camioneta en horas de la noche

Un siniestro vial se registró este sábado cerca de las 21 horas, a la altura del kilómetro 100 de la Autovía Nacional Artigas, en sentido norte–sur, zona departamento Uruguay.

Por causas que aún se desconocen, una camioneta Renault Duster se despistó al llegar a la rotonda previa a las instalaciones del peaje y terminó impactando contra el guardarrail. La zona presenta escasa o casi nula iluminación, lo que habría complicado la visibilidad al momento del hecho.

En el lugar trabajaron personal policial de Entre Ríos, una ambulancia y Bomberos Voluntarios de Colonia Elía.

Hasta el momento no se brindó información oficial sobre la identidad de los ocupantes ni el estado de salud de quienes viajaban en el vehículo. (03442)