Confirmaron la identidad de la adolescente entrerriana asesinada durante una fiesta

El hecho ocurrió en el barrio Bajada Grande de la capital entrerriana y la víctima de 16 años falleció en el Hospital San Martín luego de ser baleada en la cabeza durante una pelea. Hay un detenido y se secuestró un arma calibre 9 milímetros.
Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná. Un grave hecho se registró en las primeras horas de este domingo en barrio Bajada Grande.
Una adolescente de 16 años murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras se desarrollaba una fiesta en una vivienda de calle Croacia. Desde la División Homicidios confirmaron el deceso a Elonce.
Según los primeros datos, durante el evento se originó una pelea por causas que aún se investigan, y al retirarse algunas de las personas involucradas, efectuaron disparos, uno de los cuales impactó en la joven. La víctima fue identificada como Jazmín Ayesha González, de 16 años.
Las primeras detenciones y la investigación policial
De acuerdo con la investigación preliminar, la adolescente habría sido herida por las mismas personas con las que se encontraba en el lugar.
El jefe de la Departamental Paraná, Carlos Schmunk, explicó que “inmediatamente logramos identificar a las personas que se conducían en moto. Una logra ser detenida en el Hospital San Martín. La otra persona fue lesionada por familiares, según lo que dicen, de la chica que falleció”. El detenido fue identificado, tiene 20 años y sus iniciales son Y.A.J.C.
El comisario precisó además que “la chica y los autores de los disparos son todos conocidos y hay parentesco entre ellos”, lo que agrega un componente personal a la investigación.
Traslado y fallecimiento en el hospital
Tras el ataque, la menor fue trasladada de urgencia por el servicio de emergencia 107 al Hospital San Martín, donde ingresó en estado crítico. Según confirmaron desde la División Homicidios, la adolescente estuvo dos horas en grave estado hasta que se produjo su fallecimiento.
A pesar de las maniobras de reanimación practicadas por los médicos, no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de la herida en la cabeza. El hecho provocó profunda conmoción entre familiares y vecinos de la zona.
Arma secuestrada y pericias en el lugar
En el marco del operativo posterior al crimen, personal de la División Homicidios secuestró una pistola calibre 9 milímetros, que habría sido utilizada en el ataque.
“El otro masculino que fue sindicado como autor del disparo fue lesionado de gravedad y trasladado al hospital en calidad de detenido”, agregó Schmunk.
En la escena trabajó personal policial y peritos de la División Policía Científica, bajo la dirección del especialista en ecopometría Iván Verón y su equipo de criminalística. Las tareas incluyeron recolección de testimonios y levantamiento de evidencias para reconstruir la secuencia de los hechos. (Elonce)