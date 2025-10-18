Motociclista le disparó en la pierna a un conocido: fue allanado y terminó detenido

Durante la madrugada de este viernes, un hombre resultó herido tras recibir un disparo en una pierna, en inmediaciones de calle Las Azaleas y Leandro N. Alem, de la ciudad de Federación.

Según se informó, la persona fue interceptada por un motociclista que le efectuó un disparo, impactando en la zona de la tibia. El herido fue trasladado al Hospital San José, donde permanece en observación, fuera de peligro.

En tanto, el agresor se dio a la fuga luego del hecho. De acuerdo a las primeras averiguaciones, ambas personas se conocerían entre sí.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Federación, se iniciaron las actuaciones e investigaciones correspondientes.

En ese marco, personal policial realizó un allanamiento por calle Emilio Surra de la ciudad de Federación, logrando el secuestro de un revólver calibre .22 corto, con proyectiles y vainas servidas, además de una motocicleta Honda C90 color celeste.

El operativo arrojó resultado positivo, y el hombre involucrado fue aprehendido, quedando alojado en Jefatura Departamental, a disposición de la Unidad Fiscal en turno. Ahora