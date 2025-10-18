Tiempo en Entre Ríos: fin de semana con inestabilidades y descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado con temperaturas máximas que rondarán los 26 grados en la provincia de Entre Ríos. Se anuncian posibles inestabilidades durante la madrugada pero no se prevé que sean intensas, el clima comenzará a mejorar para el mediodía.

Las estimaciones anticipan que el calor regresaría la semana que viene.

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. En la capital y alrededores se esperan chaparrones durante la madrugada y cielo algo nublado el resto de la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 13 grados y una máxima de 26 grados. Allí también se prevé chaparrones y cielo ligeramente nublado durante el sábado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 24 grados. En estas localidades se esperan neblinas durante las primeras horas del día y cielo ligeramente nublado por la tarde.