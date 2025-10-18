Este sábado se disputa un nuevo Torneo Municipal de Tejo en Caseros

Este sábado 18 de octubre a partir de las 9:00 horas se llevará adelante un nuevo Torneo Municipal de Tejo en las canchas ubicadas en el Parque del ex Ferrocarril de Caseros.

El Torneo se disputará en Dúos Libres y Tríos a la bolsa y tendrá una inscripción de $3000 por persona, siendo lo recaudado destinado a premiación de los primeros, segundos y terceros puestos.

Habrá servicio de cantina a cargo de Los Amigos del Tejo con venta de tortas fritas a partir de las 9:00 horas, bebidas frías y choripanes desde el mediodía.

Por informes comunicarse con el Área de Deportes al (03442) 15516447.

Comparte esto: Twitter

Facebook

