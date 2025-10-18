La provincia continúa brindando herramientas a jóvenes para construir vínculos sanos

La provincia trabaja activamente en promover espacios que brinden herramientas, tanto a los adultos como a los jóvenes entrerrianos. Para ello, desde la Dirección de Mujeres se dicta el taller «Amor romántico y las violencias de género en los vínculos establecidos entre los adolescentes». Se trata de una propuesta que tiene como eje generar espacios de reflexión sobre la violencia de género, el amor romántico, los mitos imperantes en nuestra sociedad, con el objetivo de promocionar la construcción de vínculos igualitarios, autónomos y libres de violencia.

Durante esta semana el equipo de profesionales de la Dirección de Mujeres brindó el taller a más de 60 participantes. Por un lado, se desarrolló la actividad en la escuela Secundaria N° 63 El Ramblón de esa localidad, a la que se sumaron adolescentes de la Secundaria Nº11 María Elena Boyocchi, de Aldea San Antonio; y por otro lado, en la escuela N° 261 de Alfabetización y Capacitación Laboral Los Nazarenos, del barrio San Martín, de Paraná.

Las dos jornadas contaron con la participación de la directora de Mujeres de la provincia, Joaquina Brondi; la rectora de la escuela de El Ramblon, Laura Valenzuela; y la directora la escuela N° 261 de Alfabetización y Capacitación Laboral, Graciela Alé.

¿Dónde se puede denunciar?

Si estás atravesando alguna situación de violencia podes hacer la denuncia en la comisaría más cercana, en los Juzgados de Paz o Fiscalías de cada localidad. Otra opción, es hacer la denuncia a través del Formulario Online del Poder Judicial: www.jusentrerios.gov.ar

Asesoramiento

En caso de necesitar asesoramiento o abordaje de alguna situación podes contactarte a la Dirección de Mujeres de Entre Ríos, ubicada en Alameda de Federación 609 de Paraná; o llamar al 0343 4438241 o través del WhatsApp al 343 4688981; o acercarte al área local municipal. Además la provincia cuenta con la Línea 135 Salud Mental.