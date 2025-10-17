Concepción del Uruguay: Suspendieron a médico por hacer cobro ilegal y negarse a operar a paciente de PAMI

La Provincia de Entre Ríos finalizó el sumario administrativo contra el Dr. Héctor Daniel Gatti con una sanción de «Treinta (30) días de Suspensión Sin Goce de Haberes», luego de que se confirmara que el médico abusó de su posición para intentar obtener un beneficio económico de una paciente oncológica del PAMI.

El caso, que se remonta a finales de 2019, involucra al Dr. Gatti, «quien revista en un cargo de Profesional Asistente (i) -Carrera Profesional Asistencial Sanitaria -Escalafón Sanidad del HOSPITAL “JUSTO JOSÉ DE URQUIZA” de CONCEPCION DEL URUGUAY», y a la paciente I. L. D., afiliada al PAMI.

La finalización del sumario fue publicada en el Boletín Oficial Nº 28.197.

El decreto establece que el profesional incurrió en una «falta grave» al quedar acreditado que «el Dr. GATTI sugirió realizar la cirugía en otro centro asistencial por un monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000), argumentando que el precio podría variar, según la cotización del dólar, tanto de los insumos como de los honorarios profesionales».

Esta sugerencia vino acompañada de un intento de desalentar la cirugía en el nosocomio público, ya que se le imputa «haber procedido de manera contraria a derecho y a las normas éticas […]al recomendar […]que la mencionada no sea intervenida quirúrgicamente en el HOSPITAL ‘JUSTO JOSÉ DE URQUIZA’ […]argumentando que sería operada por médicos residentes y que el mencionado nosocomio no contaba con los insumos necesarios para realizar la cirugía».

Los hijos de la paciente, quienes ratificaron la denuncia, manifestaron el grave impacto que tuvo la situación, ya que «tuvieron que salir a buscar a otro médico, ya que GATTI no quería operar a su mamá». El Dr. Carlos Cherot, Jefe del Servicio de Cirugía, declaró que la familia «estaba en llamas al relatarme los hechos […]Expresaron que el Dr. Gatti les había querido cobrar aludiendo a que esa cirugía no la hacía el hospital…».

El Gobierno concluyó que la conducta del Dr. Gatti fue «reñida con las normas éticas que rigen la profesión médica» y que el hecho «ha quedado acreditado en el curso de la presente investigación sumarial», aplicándole la sanción disciplinaria por violar el Artículo 46º Inciso d) de la Ley 9892. Si bien se consideró la falta de antecedentes disciplinarios previos como atenuante, se dispuso la suspensión por 30 días. (APF)