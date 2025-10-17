Dpto. Colón: Una mujer sufrió el incendio de su vivienda luego de un supuesto intento de suicidio. Fue hospitalizada

De acuerdo a los primeros datos obtenidos, pasadas las 13:20 de este viernes, personal policial y de Bomberos Voluntarios intervinieron en un incendio ocurrido en una vivienda, ubicada en calle Güemes al 1300, de la ciudad de San José, departamento Colón.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria de una vivienda lindante, una joven mujer de 25 años, quien manifestó que mientras se encontraba en su domicilio escuchó una fuerte explosión proveniente del exterior. Al salir, advirtió que la casa vecina se estaba incendiando.

Bomberos Voluntarios y personal de la Unidad de Rescate trabajaron para sofocar las llamas y asistieron a la inquilina de la vivienda afectada, quien fue trasladada al Hospital San José y, posteriormente, derivada al Hospital San Benjamín de Colón.

Desde la Unidad Fiscal en Turno se dispuso la intervención del perito de incendios de Concepción del Uruguay y la realización de las actuaciones correspondientes.

De acuerdo a lo manifestado por una vecina, la mujer habría intentado quitarse la vida, por lo que se dio intervención al área de Salud Mental.

SOLICITAN COLABORACIÓN

Agradecemos de corazón a todo aquel que pueda colaborar, por mínimo que sea, ya que todo ayuda en un momento tan desesperante como este.

Su grupo familiar es un matrimonio y una niña de 3 añitos.

Celular: 3447-590263

Desde ya, muchas gracias!!!»

Crédito: 03442 – Pato Becerra

