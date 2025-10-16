Golpe al narcotráfico en Concepción del Uruguay: Megaoperativo deja siete detenidos y secuestro millonario de drogas y armas

Según pudo saber Génesis24, una exhaustiva investigación de varios meses, llevada a cabo conjuntamente por la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Uruguay y la Prefectura Naval Argentina (PNA) de Zona Bajo Uruguay, culminó con un megaoperativo que asestó un golpe decisivo a una organización dedicada al narcotráfico en la ciudad. El operativo fue supervisado en el ámbito de la Jefatura Departamental por el Comisario Mayor Esteban Allegrini.

Las órdenes de allanamiento y registro domiciliario, otorgadas por la Justicia Federal, se ejecutaron durante la noche de ayer y finalizaron en la mañana de hoy, arrojando resultados «altamente positivos» contra una red que operaba principalmente en los Barrios 25 de Mayo y 30 de Octubre, extendiendo sus ramificaciones a otras zonas.

COORDINACIÓN FEDERAL Y SECUESTROS

La causa, fue instruida bajo la dirección de la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. María Josefina Minatta y la Secretaría de la Dra. Mariela Montefinale, con la intervención del Juez Federal Subrogante, Dr. Hernán Viri. El éxito del procedimiento se debió a la recolección de suficiente evidencia que corroboró la existencia de la red delictiva.

El despliegue de las fuerzas de seguridad resultó en la detención e incomunicación de siete personas (cuatro mujeres y tres hombres).

El material secuestrado da cuenta de la magnitud de la estructura criminal desmantelada:

ESTUPEFACIENTES

Más de 10 kilogramos de marihuana y más de 3 kilogramos de cocaína.

Dinero en Efectivo: Un total de $8.422.710 pesos argentinos y USD 3.802 dólares.

Armamento: 10 armas de fuego (incluyendo 5 revólveres, 4 fusiles y 1 pistola) junto con 67 municiones de distinto calibre.

Vehículos: 3 vehículos secuestrados: una camioneta Ford Ranger, un auto VW Polo y una moto Keller 110.

Equipamiento: 2 máquinas contadoras de dinero, 1 balanza de precisión, 33 celulares, cámaras de vigilancia y diverso equipamiento informático.

IDENTIFICACIÓN DE 38 PERSONAS

Durante la serie de allanamientos, se procedió a la identificación de un total de 38 personas. Este grupo incluía a 22 menores de edad (4 mujeres y 18 varones), además de 14 mayores de edad.

Las Fuerzas de Seguridad Federales y Provinciales, actuando bajo la Ley Nacional 23.737, reafirmaron su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, destacando la coordinación y el profesionalismo que permitieron concretar esta importante operación. El Comisario Mayor Allegrini felicitó la labor conjunta de la División Drogas Peligrosas y Prefectura por el resultado obtenido.

No se descarta que la Justicia Federal disponga nuevas medidas en torno a la causa, mientras continúa el análisis del vasto material incautado.

