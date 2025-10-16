Festejamos el Día de la Madre en Pronunciamiento

Este domingo, a partir de las 17 horas, te invitamos a celebrar juntos el Día de la Madre en la Plaza San Martín de Pronunciamiento.

Habrá música en vivo, karaoke, sorteos y muchas sorpresas para agasajar a todas las mamás. También se realizará la Feria de Artesanos y Emprendedores, abierta a quienes deseen participar con su stand, sin necesidad de inscripción previa.

Acercate con tu familia y amigos para compartir una tarde/noche especial, llena de alegría, música y encuentro. ¡Te esperamos!

