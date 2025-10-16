San Justo: Celebremos juntos el Día de la Madre

Este domingo 19 de octubre te esperamos para compartir una tarde en familia.
15:00 hs I Caminata Rosa
Comenzamos la jornada con una caminata por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Sumate con una prenda rosa y tu botellita de agua. ¡Cuidarse es quererse!
16:30 hs I La música llega a la plaza para ponerle ritmo a la tarde con Pitu Monzalvo y Los Monchos Chamameceros.
Además, durante toda la jornada vas a poder recorrer los stands de artesanos y emprendedores locales.
Se hará entrega de obsequios para las mamás presentes.
