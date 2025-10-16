Concepción del Uruguay: Automovilista que chocó a delincuente que terminó muriendo fue imputado por el hecho

El pasado fin de semana se caracterizó por dos trágicos siniestros viales, en los que perdieron la vida dos personas. Una de ellas era un sujeto que momentos antes había perpetrado un asalto a un chico delivery, el cual fue colisionado por un auto cuando escapaba.

Por este suceso, el conductor del auto, si bien recuperó la libertad, fue imputado y deberá afrontar la causa judicial.

EL HECHO

Como fuera informado oportunamente, el siniestro ocurrió alrededor de las 23:30 del pasado domingo, en la intersección de calles 12 del Oeste y Santa Teresita, donde un automóvil Peugeot 308 blanco, conducido por un joven de 18 años, chocó con una motocicleta Honda Wave que llevaba la patente tapada, en la cual iba un sujeto de 33 años.

Al arribo del personal de Comisaría Tercera y del servicio de emergencias médicas, se constató el fallecimiento del motociclista, quien fue identificado como autor de un asalto a un chico repartidos que se gana la vida honradamente.

El conductor del automóvil permaneció en el lugar del hecho y tras las diligencias fue puesto a disposición de la agente fiscal en turno, Dra. Albertina Chichi, que dispuso su aprehensión.

POR AYUDAR TERMINÓ COMPROMETIDO

Con el correr de las horas, se pudo saber que el joven conductor del Peugeot, se vio involucrado en este hecho, cuando advirtió que un repartidor estaba siendo asaltado y despojado de su motocicleta Siam Qu 110cc celeste y decidió ayudar al trabajador, por lo que comenzó una persecución de los asaltantes, uno en la moto sustraída y el otro (la víctima de 33 años) en la Honda Wave.

Desafortunadamente esto terminó cuando en una de las tantas maniobras en la persecución, el auto terminó impactando con la moto, causando al caía del asaltante que murió en el lugar.

IMPUTADO PERO EN LIBERTAD

El joven conductor del auto, que actuó en defensa de la víctima de asalto, no se retiró del lugar del siniestro y se mantuvo a disposición de la autoridad.

Tras lo sucedido, este muchacho fue imputado del delito de “Homicidio simple con acceso en la legítima defensa de un tercero”, pero dada su conducta y la falta de antecedentes, recuperó su libertad, pero deberá afrontar la causa judicial que contempla penas que pueden ir desde el año a los 5 años de prisión, ya que ante la Justicia esa imputación debe considerarse como un “Homicidio culposo”.

Lo sucedido deja una extraña sensación en la opinión pública, ya que se está ante el fallecimiento de una persona joven, más allá de que esta hubiera sido quien asaltó al cadete y lo que debe afrontar quien se compromete y sale en ayuda de un chico asaltado, termina con una causa judicial de estas características.

