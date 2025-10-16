Alerta por tormentas fuertes en Entre Ríos y otras provincias: qué fenómenos se anticipan

Alerta amarilla por tormentas fuertes en Entre Ríos y otras 13 provincias, con lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Los detalles de la previsión del tiempo para este viernes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta tarde, una alerta amarilla por fuertes tormentas para Entre Ríos y otras trece provincias que será válida hasta la tarde de este viernes.
Según el informe dado a conocer por el organismo, se prevén fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados por ráfagas intensas, caída ocasional de granizo, abundante actividad eléctrica y precipitaciones acumuladas de hasta 80 milímetros en algunas zonas.
Alerta naranja por tormentas severas en el noreste
En tanto, durante esta jornada, el noreste del territorio nacional atraviesa condiciones de inestabilidad marcadas por lluvias, chaparrones y tormentas que ya comenzaron a desarrollarse, pero que tenderán a intensificarse durante el viernes.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja para la región, anticipando fenómenos de significativa intensidad, capaces de generar impactos importantes en áreas urbanas y rurales. “Las provincias más comprometidas por este evento son Misiones, el norte de Corrientes, el este de Chaco y el este de Formosa”, indicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis.
El escenario meteorológico responde al avance de un sistema frontal que interactúa con una masa de aire cálido y húmedo instalada en la región, generando las condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas. “Este patrón se mantendrá al menos hasta el viernes, cuando se espera el pico de intensidad de los fenómenos sobre el noreste argentino”, señala Meteored.
Alerta amarilla por tormentas para este viernes
“El avance del sistema frontal también provocará tormentas en el centro del territorio argentino, afectando sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos e incluso, el extremo norte de Buenos Aires”, anticipó De Benedictis. Sin embargo, en esta zona se espera que los fenómenos sean más aislados y de menor intensidad, con acumulados inferiores y sin características severas generalizadas.
Alerta amarilla por tormentas para el viernes por la tarde, abarca a los siguientes departamentos de la provincia de Entre Ríos: Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Diamante, Paraná, La Paz, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, y San Salvador.
El Servicio Meteorológico Nacional, dio a conocer que “el área será afectada (este viernes por la tarde) por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”, anticipó el SMN.
Además, adelantó que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados puntualmente”.
De esta manera, las provincias afectadas por las diferentes alertas, tanto amarilla como naranja, son: Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Luis y Córdoba. Elonce