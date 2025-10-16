Elecciones 2025: Capacitaciones ciudadanas sobre la nueva forma de votar con Boleta Única Papel

Se realizarán jornadas abiertas en distintas ciudades para que la ciudadanía pueda familiarizarse con el nuevo sistema de votación.

La Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos invita a la ciudadanía a participar de las capacitaciones presenciales sobre el uso de la Boleta Única Papel, el nuevo instrumento que se implementará por primera vez en las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre.

Estas jornadas tienen como propósito que las y los entrerrianos puedan conocer en detalle cómo se votará, practicar el procedimiento de emisión del voto y resolver dudas antes de los comicios.

La Boleta Única Papel representa un cambio importante en la manera de votar, y resulta fundamental que cada persona llegue al día de la elección con información clara y confianza en el nuevo sistema.

Las capacitaciones se realizarán la próxima semana en las sedes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en las siguientes fechas y lugares:

* Concepción del Uruguay – Facultad Regional UTN

21 de octubre, a las 10 y a las 20 horas

* Paraná – Facultad Regional UTN

22 de octubre, a las 9 y a las 18 horas

Las capacitaciones son libres y abiertas a toda la comunidad. Durante la actividad se presentará el modelo oficial de Boleta Única Papel.

Estas acciones se desarrollan en el marco de los convenios firmados con las Universidades y Facultades de la provincia, que colaboran en la tarea de difusión y formación ciudadana junto a la Secretaría Electoral Nacional.

Capacitaciones para Autoridades de Mesa

La Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos recuerda que continúan desarrollándose en toda la provincial las capacitaciones presenciales para autoridades de mesa, destinadas a quienes fueron designados para desempeñar en los próximos comicios.

Las personas convocadas pueden consultar el cronograma y los lugares de capacitación en www.padron.gob.ar/cne_turnos/, seleccionando la opción “Turnos para charlas de capacitación”, elegir la provincia de Entre Ríos, luego su localidad o la más cercana a su domicilio y, finalmente, el día y horario disponibles.

En Paraná, las capacitaciones presenciales se dictan de lunes a sábado, en tres horarios: 10, 13 y 16 horas, en el Consejo General de Educación, ubicado en calle Córdoba 305.

Quienes no puedan concurrir a la capacitación presencial pueden realizar la capacitación en línea: www.capacitacionelectoral.gob.ar, seleccionando la opción: autoridades para elecciones de Diputado y Senadores.

Registro de postulantes

La Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos recuerda que continúa abierta la inscripción al Registro de Postulantes para Autoridades de Mesa. Los interesados deben inscribirse en www.padron.gov.ar/cne_autoridad/.

