Autovía Artigas: Chofer de camión sufrió una descompensación y despistó

Según se pudo saber, ayer siendo las 18:55 horas de este miércoles, personal de Bomberos Voluntarios fue alertado por un vecino que circulaba por la Autovía Nacional Artigas, a la altura del kilómetro 135 aproximadamente, sobre el despiste de un camión con su conductor en el interior.

De inmediato salió el móvil 28, unidad de rescate, con dotación de personal. Al arribar al lugar se realizó el perímetro de seguridad y desde el cuartel se solicitó una ambulancia del servicio Vida Salud Emergencia Médica.

Según se pudo saber, el conductor habría sufrido un cuadro de descompensación que provocó el impacto contra parte de un cartel y el guardarrail, cruzándose luego hacia el cantero central de la autovía.

El camión registró daños en su parte superior, mientras que el conductor fue asistido en primera instancia por los bomberos y posteriormente por personal médico de Vida Salud.

Bomberos Voluntarios realizaron tareas de prevención en el lugar hasta la llegada de efectivos de la Policía Caminera. (03442)

