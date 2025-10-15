Pablo Laurta justificó los crímenes: «Todo fue por justicia»

Esta madrugada fue trasladado desde Gualeguaychú a Concordia. Ante R2820, el acusado del triple crimen habló por primera vez y dio una respuesta estremecedora.

La única frase que Pablo Laurta pronunció tras el triple crimen que se le imputa fue “todo fue por justicia”.

Solo cuatro palabras, solo 18 letras que sintetizan que no está arrepentido del doble feminicidio y la desaparición o asesinato de un chofer de aplicación en la última semana, en una gira de muerte que abarcó Entre Ríos y Córdoba.

A las 5:56, con un casco anti tumultos y chaleco antibalas, el acusado subió a un móvil de la Guardia Especial Concordia que había llegado unos 10 minutos antes a la sede de la Comisaría de la Minoridad y Familia, en avenida Del Valle y Lavalle de Gualeguaychú.

Y allí, por primera vez habló. Ante la consulta de R2820 y Canal 9 Litoral, Laurta dijo con voz firme “todo fue por justicia” al ser consultado por qué cometió el triple crimen que se le imputa con el femicidio de su ex pareja y su ex suegra, además de la desaparición de Martín Palacios, junto con el rapto de su propio hijo de cinco años PT Rodríguez Laurta.

La discreta comisión policial compuesta por tres policías varones y una mujer traslada hacia la Fiscalía de Concondia al uruguayo detenido el domingo a la tarde en Gualeguaychú. A media mañana, el acusado deberá declarar ante la fiscal Daniela Montangie por el caso del remisero Martín Palacios. Laurta estará acompañado por un defensor oficial en esa instancia.

Según se supo, ayer un defensor oficial de nuestra ciudad le informó por qué sería trasladado a la ciudad del Citrus.

En tanto, se estima que Pablo Laurta permanecerá unos tres días en Concordia y, de ser necesario, nuevamente retornaría a Gualeguaychú para un eventual traslado al penal de Bowen en Córdoba donde la Fiscalía de Género espera su testimonial por el doble crimen de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio. R2820