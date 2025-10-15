Dictaron prisión preventiva para acusado de Narcomenudeo

El juez de Garantías Jesús Penayo Amaya dictó 30 días de prisión preventiva a Ernesto Rubén Viollaz, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La audiencia se desarrolló este lunes 13 en el salón del Juzgado de Garantías. Viollaz había sido detenido el viernes pasado durante un allanamiento realizado en su vivienda, ubicada en la esquina de calle Chacabuco y Cabo Primero Pereyra, en Concepción del Uruguay.

En el procedimiento, se secuestraron quince envoltorios con cocaína lista para su comercialización, además de otros elementos de interés para la causa.

El fiscal Alejandro Perroud tomó declaración indagatoria al imputado durante la jornada del domingo, siendo asistido por la Defensora Oficial. (03442)