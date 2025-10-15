El plan criminal de Laurta: revelan los chats que mantuvo con el chofer antes de los homicidios

El uruguayo Pablo Laurta llegó este miércoles a Concordia bajo un amplio operativo policial. Fue examinado por el forense del STJ y se reunirá con su defensor antes de ser indagado por la fiscal Daniela Montangie por el crimen del remisero Martín Palacio.
El uruguayo Pablo Rodríguez Laurta, acusado por el doble femicidio en Córdoba y sospechado del homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, arribó este miércoles a la Departamental policial de Concordia, escoltado por un amplio dispositivo de seguridad.
Según confirmaron fuentes judiciales a Elonce, el detenido fue recibido en la Jefatura alrededor de las 9 de la mañana, donde se entrevistó con su defensor oficial, José Luis Legarreta, y posteriormente fue examinado por el médico forense del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Laurta permanecerá en Concordia hasta ser indagado por la fiscal Daniela Montangie, en el marco de la causa que investiga la muerte del chofer Martín Palacio, cuyos restos mutilados fueron hallados en un camino vecinal de Estación Yeruá, en el departamento Concordia.
Los chats entre Laurta y Palacio
En las últimas horas, el sitio Concordia Policiales accedió a los mensajes que intercambió Laurta con Palacio al momento de contratar el viaje que habría sido la antesala del crimen.
“Buenas Martín. Saldría el martes 7 a las 20:00 desde Federación, Entre Ríos. Tengo que pasar por Federal y de ahí a Rafaela. ¿Podrías confirmarme el precio y disponibilidad?”, escribió Laurta al remisero.
Palacio respondió con normalidad, confirmando su disponibilidad: “Hola Pablo, sí, obvio que estoy para ese día y horario. El tema es que arrancamos en Entre Ríos y luego vamos a Federal y terminamos en Rafaela (Santa Fe) o seguimos a Posadas?”.
En otro tramo del intercambio, Laurta precisó los detalles del trayecto: “Salgo de Federación o Concordia (esto te confirmo mañana, están a pocos kilómetros). De ahí a Federal, Entre Ríos, y de ahí a Rafaela, Santa Fe. El próximo viaje seguramente sea a Posadas, pero éste es solo hasta Rafaela”.
Los investigadores consideran que el diálogo fue clave para reconstruir la ruta del viaje que comenzó en Concordia y culminó con el asesinato del remisero, a quien Laurta habría matado para “ocultar las huellas de su plan criminal”, según la hipótesis fiscal.
Investigación en curso
El caso se enmarca dentro de una investigación compleja que vincula tres homicidios: los de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba, y el presunto crimen del remisero en Concordia.
Según se adelantó a Elonce que Laurta podría ser indagado por homicidio calificado “criminis causa”, figura penal que contempla el asesinato de una persona con el objetivo de ocultar otro delito.
La fiscal Montangie coordina la investigación junto al fiscal Tomás Tscherning y el equipo de la División Investigaciones de Concordia, mientras continúan las pericias forenses y los análisis de los teléfonos secuestrados en el hotel donde el acusado fue detenido.