Último adiós a Daiana: Mansilla se une para despedirla con amor y justicia

Con profundo dolor, la comunidad de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala, despide a Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años que fue cruelmente asesinada en un femicidio que ha conmocionado a todos. Sus restos son velados en la sala N° 1 de la Cochería Foler, ubicada en Belgrano 805, y su sepelio se llevará a cabo este jueves a las 16 en el cementerio municipal de la localidad.

La casa de duelo está en Urquiza 330, donde familiares, amigos y vecinos se acercan para acompañar a la familia en este momento tan doloroso. A pesar del sufrimiento, finalmente podrán darle el último adiós, con el respeto, amor y justicia que merece.

El asesinato de Daiana, que se suma a la creciente lista de mujeres víctimas de violencia de género en nuestro país, deja un vacío imposible de llenar en su círculo cercano. Su tragedia renueva el clamor de justicia y la necesidad urgente de políticas más efectivas para prevenir, proteger y garantizar los derechos de todas las mujeres.

Autopsia

La semana pasada se conoció que la autopsia, realizada en la morgue judicial de Oro Verde, concluyó que la joven perdió la vida debido a un golpe con un objeto contundente en la cabeza, y no por disparo de arma de fuego, como se había especulado inicialmente. La fiscalía confirmó que el orificio en su cráneo corresponde a un impacto causado por un elemento con punta. Este informe fue entregado a la fiscal Emilce Reynoso, quien está al frente de la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) del caso.

Actualmente, se encuentra detenido por resistencia a la autoridad -e investigado por el femicidio- Gustavo Brondino, de 55 años. La justicia le impuso 90 días de arresto preventivo. Los primeros 30 serán en la Jefatura de Tala y el resto deberá ser en una Unidad Penal.

Además, la Policía sigue buscando el celular de Daiana, que desapareció el mismo día en que ella fue vista por última vez, el 3 de octubre. Su cuerpo fue hallado en el fondo de un aljibe el martes 7.

Como informó ANÁLISIS, la investigación tiene una teoría central: Daiana y Brondino se encuentran esa noche en el sitio donde hallaron el auto Chevrolet Classic de la madre de la joven, en un camino vecinal cercano a la ruta nacional 12.

Creen que allí se produjo una discusión y una agresión física por parte del hombre hacia Daiana. Ella tenía una contextura física delgada pero igual se habría resistido. Inicialmente se planteó que Brondino le disparó con un arma de fuego, lo cual debía ser corroborado por la autopsia.

El asesino subió el cuerpo a la caja de la camioneta y la trasladó rápidamente para arrojarlo en el aljibe, ubicado a pocos kilómetros de donde se encontraban, a unos metros de una tapera. Abrió la cerca de ingreso y entró. El cuerpo de la víctima quedó a 5 metros de la boca del pozo. Lo cubrió con maderas, palos y vegetación. Se retiró rápidamente y dejó la cerca inclinada.