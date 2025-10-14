Concepción del Uruguay: Detenido cuando portaba un arma de fuego en plaza de la ciudad

Según pudo saber Génesis24, un hombre oriundo de Puerto San Julián, Santa Cruz, fue aprehendido en la madrugada de hoy en pleno centro de la ciudad por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

El procedimiento se inició a las 04:50 de la mañana, cuando personal del Comando Radioeléctrico, en recorrida de prevención por la Plaza San Martín, detectó un automóvil detenido en el medio de la calle Estrada y que carecía de patentes colocadas.

Los efectivos se acercaron para identificar el vehículo, un Mercedes Benz C200. Al detenerse, notaron a simple vista que el conductor, un hombre de 31 años, llevaba un arma de fuego en el asiento, con el cargador colocado.

Inmediatamente, se hizo descender al ocupante. El arma secuestrada es una pistola marca Bersa calibre .22 LR, que se encontraba en condiciones inmediatas de disparo y contenía siete proyectiles en el almacén cargador. El hombre no pudo aportar ninguna documentación que avalara la tenencia o portación legal del arma. Tampoco presentó documentación del vehículo, manifestando que el rodado es propiedad de un familiar de la ciudad de Colón.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, dos jóvenes se acercaron al móvil policial y manifestaron que estaban a punto de llamar a la policía porque el detenido las venía siguiendo con el automóvil, sin haberles dirigido la palabra.

El Fiscal en turno, Dr. Pablo Gile, fue notificado de la situación y ordenó la aprehensión del masculino y su alojamiento en la Sección Alcaidía. Respecto al automóvil, si bien no presenta impedimentos legales, ante la falta de documentación habilitante para conducirlo, se dio intervención a Tránsito Municipal para su retención.

