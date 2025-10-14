Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO MIERCOLES 15 DE OCTUBRE 2025
La Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.
Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.
El mismo se realizará de forma presencial, el día Miércoles 13 de Octubre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.
Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.
Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.
En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.
DIRECTOR 2DA CATEGORIA</strong>
Director Escuela N° 91 “La Pampa”, 2ª categoria, Basavilbaso. Favorable. En reemplazo de SOLANO, Paola Yanina. Licencia Articulo 12 B, hasta 07/11/2025. Turno Rotativo. 1° LLAMADO
<strong>SECRETARÍA ESCUELA 3° CATEGORÍA NINA</strong>
Secretaría Escuela N° 116 Cabo Carlos Misael Pereyra. 3° categoría NINA. Zona urbana. En reemplazo de FELLAY Patricia. Licencia Artículo 12 A hasta 21/10/2025. Turno mañana, de 7:30 a 12:30 hs. 2° LLAMADO
<strong>MAESTRO DE CICLO JORNADA COMPLETA</strong>
Maestro de Ciclo, Escuela N° 85 Victoriano Montes 4° categoría. Jornada completa. Zona favorable. En reemplazo de PICCINI Verónica Licencia Artículo 14 hasta 6/11/25. 3° grado. Turno jornada completa, horario de 8:00hs a 15:30hs. 2° LLAMADO
<strong>MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE</strong>
Maestro de Ciclo, Escuela N°1 “Nicolás Avellaneda”. 1° categoría. Zona urbana. En reemplazo de KROH Tatiana Marilyn. Licencia Articulo 12 b hasta 02/11/25. 4° grado, Turno mañana de 7.30 a 12.30 hs. 2° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°1 “Nicolás Avellaneda”. 1ra categoría. En reemplazo de MONTAÑANA, Leonardo Nahuel. Licencia Articulo 12 b hasta 08/11/2025. 2do grado, Turno Mañana de 7.30 a 12.30 hs. 1° LLAMADO.
Maestro de Ciclo, Escuela N°4 “Benigno Tejeiro Martinez” 1ra Categoria, Urbana. En reemplazo de SIGOT, Carina Paola. Licencia Articulo 16 U, Abierto. 3er grado, Turno mañana de 7:30 a 12:30hs 1° LLAMADO.
Maestro de Ciclo, Escuela N° 36 Esteban Echeverría. 1° categoría. Zona favorable. En reemplazo de AIMONE Miguel Ángel. Licencia Artículo 16 U hasta 30/10/25. 3° grado, Turno mañana de 7.10 a 12.10hs. 2° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°86 “Corrientes” (Localidad de Caseros). 3ra Categoria. En reemplazo de SALAYDA Marina. Licencia Articulo 16U hasta 30/11/25. 5to grado,Turno mañana, Horario de 7.00 hs a 12.00 hs. 1° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N° 91 “La Pampa”, 2ª categoría. Zona favorable. Basavilbaso. En reemplazo de DUARTE, María Alejandra. Licencia Artículo 16U hasta 06/11/2025. 5° grado. Turno mañana, de 7hs a 12hs. 2° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela Nº 93 “Santiago del Estero” NiNa, 2º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de BONNOT Victoria. Licencia 12 B, hasta el 09/11/25. 1º Grado, Turno mañana, en el horario de 7hs a 12hs. 1° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela Nº 93 “Santiago del Estero” NiNa, 2º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de MONTALVO Esteban. Licencia 16º U, hasta el 10/11/25. 1º Grado, Turno Tarde, en el horario de 13 hs a 18hs. 1° LLAMADO
Maestro/a de Ciclo, Esc. Nº 109 «J. J. Millán». 1º Csategoría, Zona Favorable. En reemplazo de GERARD Lucia Graciela. Licencia Articulo 12º A, hasta el 11/11/2025. 1º Grado, Turno mañana, de 7hs a 12hs. 1° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela Nº 117 “20 de Junio”. 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de DELZART, Nora. Licencia Artículo 14 hasta 30/10/25. 5º grado. Turno mañana, de 7.00 a 12.00 hs. 5º LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N° 119 «Juana Azurduy». 3° categoría. Zona urbana. En reemplazo de SUAREZ Pamela. Licencia Artículo 16U hasta 23/10/2025. 4° grado. Turno mañana, de 7:15 a 12:15 hs. 2° LLAMADO
<strong>MAESTRO/A DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA JC</strong>
Maestro de Educación Agropecuaria JC Escuela N° 87 «San Luis». Favorable. 3° Categoria. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia. Licencia Articulo 12 C hasta el 11/11/25, de 11:25 a 15:30hs. 1°LLAMADO
<strong>MODALIDAD DE EDUCACION ESPECIAL</strong>
Maestro de Sección Discapacidad Auditiva, Escuela Educación Integral N°18 “Juan A, Marcó”. En reemplazo de CHARREUN Yanina. Licencia Articulo 12 B hasta el 8/11/2025. Grupo Alfabetización Avanzada. Turno Mañana. De 8 a 12hs. 1° LLAMADO
Técnico Auxiliar Terapista Ocupacional Escuela Educación Integral N° 18 «Juan A. Marcó». Zona favorable. En reemplazo JOANNAS Leonardo Licencia Artículo 14 hasta 20/10/25. Turno rotativo. 2° LLAMADO
Técnico Auxiliar Trabajador Social Escuela Educación Integral N° 18 «Juan A. Marcó». Zona Favorable. En reemplazo BURGOS Julián. Licencia Artículo 14 hasta 02/11/25. Turno rotativo. 2° LLAMADO
TALLER: ECO ARTE -CREATIVO
concurso según Resolución Nº 5010CGE, Resolución 300/12 CGE y
Resolución 355/12 para cubrir mediante presentación de proyecto 12 horas de
“TALLER: ECO ARTE -CREATIVO”.
Perfil: Título docente, habilitante, supletorio e idóneo, que se adecúe al
contexto social, que se involucre con la institución y comunidad educativa.
Horario: Turno Tarde.
Lugar de desarrollo: Escuela Nina Nº 48 “Recuerdos de provincia”.
Proyecto: debe apoyar a otras disciplinas curriculares trabajando de
manera transversal teniendo en cuenta los recursos de cada niño y
considerando sus intereses y necesidades.
Bases: se pueden retirar en la sede escolar Malvar y Pintos 936 desde el
día jueves 09/10/2025 hasta el viernes 17/10/2025 en el horario de 8 a 15
horas.
Los proyectos se presentarán desde el día lunes 20 /1O/2025 hasta el
Martes 28 /10/2025 en el horario de 8 a 15 horas.
Defensa: se realizará en lugar y fecha a confirmar.
Dirección: Malvar y Pintos 936.
Teléfono: 3442-529706.